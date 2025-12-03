"Olas de hasta 6 metros": la importante advertencia de la AEMET con su nueva alerta naranja

La AEMET sigue lanzando advertencias a lo largo de esta semana con la que aconseja tomar precauciones. Después de la nevada vaticinada por la agencia meteorológica, esta última ha lanzado otra alerta naranja más.

La cosa es que el organismo ha publicado una nueva predicción para el tiempo de la jornada de hoy, día 3 de diciembre, la cual se verá asediada por diferentes frentes a lo largo de toda la Península Ibérica.

Entre estos últimos hay varios avisos por viento y oleaje con olas que superarán los 6 metros y que se centrarán en varias Provincias del norte de España, entre las que destacan A Coruña, Lugo y Pontevedra.

No obstante, este fenómeno meteorológico no solo afectará a las regiones ya mencionadas de Galicia, sino que los frentes se extenderán a lo largo del mar Cantábrico y llegarán a Cantabria, Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya.

A esto debemos sumar otras fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que se dejarán ver por el litoral este de la Península, afectando a Castellón y Tarragona, aunque también habrá zonas del interior donde se publicará una alerta amarilla con respecto a esto último.

En este mismo sentido, las dos regiones que se verán afectadas también por rachas de viento de gran velocidad serán Granada y Melilla, por lo que la AEMET ha recomendado extremar precauciones también en estas últimas zonas de España.

A esto hay que sumarle la llegada de grandes nevadas que ocurrirán a partir de los 1.000 metros de altura, especialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León.

Por tanto, el aviso de la AEMET es claro en cuanto a que el invierno se acerca a toda velocidad con un frente que dejará gran parte de la Península Ibérica bajo alertas amarillas y naranjas, prolongándose en el tiempo durante próximas jornadas.