Olalla Otero, experta en microbiota, avisa sobre la candidiasis vaginal: "No vale cualquier probiótico"

La candidiasis vaginal es una infección muy habitual y sobre la que existen muchos mitos. Precisamente por eso, la doctora Olalla Otero ha querido aclarar qué probióticos sí cuentan con evidencia científica para ayudar durante el tratamiento.

Qué probióticos funcionan al tratar la candidiasis vaginal

En primera instancia, la experta realiza una afirmación demostrada con evidencia científica: el uso de probióticos no puede sustituir a los antifúngicos. Pero eso no quiere decir que los probióticos no puedan tener sus propias ventajas.

Olalla Otero aclara así que ciertas cepas concretas de probióticos sí que pueden tener un papel de 'apoyo' durante el proceso. En tal sentido, su principal utilidad está en aliviar síntomas y favorecer el equilibrio de la flora vaginal.

Sin embargo, la doctora también menciona que precisamente porque solo ciertas cepas son adecuadas, hay que dejar de asumir que todo producto que cuente con lactobacilos va a tener el mismo impacto en el tratamiento.

Varios de los aspectos más importantes que menciona Olalla Otero al considerar los probióticos más adecuados son los siguientes: cepa estudiada, dosis, vía de administración, duración y contexto clínico.

Asimismo, para que no haya lugar a dudas, la propia experta cita una serie de cepas que cuentan con resultados clínicos demostrados:

L. rhamnosus GR-1 + L. reuteri RC-14

L. acidophilus GLA-14 + L. rhamnosus HN001

L. acidophilus NAS

y cepas concretas de L. crispatus

Para las personas más interesadas, la doctora ha mencionado que un comentario con la palabra 'CANDIDIASIS' en su publicación en Instagram hará que la persona reciba información adicional sobre toda esta discusión.

En definitiva, la intervención de Olalla Otero deja un mensaje clave: el uso de probióticos no va a solucionar la candidiasis vaginal, pero escogiendo una cepa adecuada sí se puede sentir una gran mejora en los síntomas. Y eso, en sí mismo, ya es una gran solución.