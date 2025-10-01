TIEMPO
¿Ola de calor en pleno octubre? La AEMET lanza avisos por altas temperaturas
La agencia de meteorología advierte por una subida considerable
Estamos viviendo un otoño donde aquello que se suele decir de ¨el tiempo está totalmente loco¨ se encuentra cobrando más sentido que nunca desde hace unos días.
Y, precisamente, la AEMET ha lanzado una nueva advertencia que demuestra que este inicio del mes de octubre es más inusual de lo que cabría esperar.
En este caso en concreto, estamos hablando de que las temperaturas experimentarán una subida insólita durante la jornada de hoy, especialmente en ciertas regiones de la península ibérica.
Según la agencia de meteorología, este 1 de octubre marca el inicio de un fenómeno meteorológico que ya ha ocurrido en épocas anteriores y que recibe el nombre de ¨Veranillo de San Miguel¨.
En este mismo sentido, los termómetros llegarán a marcar temperaturas de hasta 36ºC en el extremo sureste de la Península, por lo que habrá que extremar las precauciones.
Por otro lado, el norte de España tampoco se salvará de esta ola de calor sorpresiva, dado que las temperaturas experimentarán subidas por encima de los 30ºC.
Todo esto se debe a que la borrasca ex-Gabrielle se irá retirando hacia el este de la península ibérica, haciendo que los chubascos desaparezcan y haga menos frío en consecuencia.
Por lo demás, habrá que estar atentos a qué nuevos cambios se esperan para los próximos días de la semana para poder estar prevenidos en las jornadas que están por venir.
