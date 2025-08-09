Suscripción

La ola de calor llega a Catalunya: Los avisos del Meteocat por temperaturas superiores a los 40 grados

El servicio meteorológico de Catalunya advierte del caluroso clima que afrontarán los catalanes

La ola de calor llega a Catalunya este sábado 9 de agosto.

Cristian Miguel Villa

El calor ha vuelto a tomar una intensidad más que palpable en Catalunya durante estos últimos días, y la realidad es que no estamos cerca de que la situación cambie. De hecho, el Meteocat ya ha lanzado una serie de nuevos avisos por el clima que se vivirá en el día de hoy.

El Meteocat lanza una serie de avisos por calor

En total, el Meteocat ha lanzado hasta 9 avisos por calor moderado que tomarán efecto de las 12:00 del mediodía a las 18:00 de la tarde. Dichos avisos afectan a las siguientes comarcas: Val d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues y Segrià.

Asimismo, en la predicción de las temperaturas se destacan varias zonas en las que se superarán los 40 grados a lo largo del día. De los espacios señalados, esto se hará especialmente notorio en los territorios de Lleida y alrededores de La Seu d'Urgell.

En consonancia con el calor, las primeras horas del día contarán con la autoridad máxima del sol, con excepción de algunos puntos de litoral y sur de Catalunya, en los que las nubes tendrán más presencia. Dicho esto, el tiempo no se mantendrá estable entrada la tarde.

A pesar de las altísimas temperaturas y clima general de calor, se esperan lluvias entrada la tarde por Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell y Cerdanya. De hecho, en Pallars Jussà se cuenta con la posibilidad de que las lluvias se acaben transformando en tormentas localizadas.

Similarmente, a consecuencia de la entrada de las lluvias, el norte y sobre todo noroeste de Catalunya presentarán cielos muy tapados. Esto se vivirá de forma muy distinta al litoral y sur de Catalunya, espacios que se desprenderán de toda acumulación de nubes vista durante las horas previas del día.

Con todo esto, el Meteocat no prevé problemas de visibilidad en ninguna región de Catalunya, ni siquiera aquellas afectadas por las lluvias. En tal sentido, será una jornada bastante plácida.

Y esto es todo lo que ha apuntado el Meteocat para el día de hoy, sábado 9 de agosto de 2025. Así que ya sabes, si tenías planes por el interior o noroeste de Catalunya, mejor que permanezcas atento a las lluvias y las altas temperaturas.

