Ola de calor en España: La AEMET activará la alerta roja en estas tres localidades durante el puente de agosto

El calor sigue apretando este viernes 15 de agosto, festivo para tanta gente que aprovecha el puente para salir en busca de playa o, por el contrario, hacia la montaña en busca de una temperatura algo más baja, algo muy difícil de encontrar en estas fechas.

La ola de calor está dejando registros superiores a los 43 grados en algunos puntos del sur y el interior de la Península. Aunque en verano lo normal es que haga calor, las temperaturas están alcanzando cotas muy complicadas de ver en el pasado y la AEMET actualiza regularmente la situación para tener a toda la población alerta.

40 grados en el Cantábrico

En este sentido, de cara a este viernes 15 ya ha activado una alerta roja por calor extremo en el litoral cantábrico, algo que sorprende al soler ser la zona del país que más fácilmente se escapa de los sofocos por su proximidad con el mar y su orografía más montañosa. Sin embargo, en esta ocasión es el foco de calor del país, con temperaturas que llegarán o se acercarán a los 40 grados en Santander o Bilbao.

No obstante, los 40 grados también estarán presentes en lugares del interior o sur peninsular, como Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla o Cáceres, entre otros, aunque los avisos se quedan en el color naranja en estos casos.

De cara a la jornada del sábado 16, la canícula extrema se desplaza y recupera su protagonismo en el sur. Andalucía se prepara para un nuevo día de hasta 44 grados en Sevilla, y solamente se liberarán de la situación de calor muy intenso en el litoral.

Lejos de desaparecer, el domingo 17 la alerta roja se amplía al noreste e incluye también la provincia de Córdoba. Pese a todo, que no exista una alerta máxima en los demás territorios españoles no significa que no tenga que hacer calor, pues gran parte del país está teñido de color naranja por avisos moderados.

Pese a ello, es cierto que la intensidad del calor se irá desplazando en dirección este con el paso del fin de semana, por lo que enclaves como la comunidad gallega, Asturias, el País Vasco o León disfrutarán de unos registros algo menos intensos, sobre todo el último día.

En el otro lado, el interior del país, en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Catalunya, la situación se irá recrudeciendo con el paso de las horas y en muchas poblaciones se pasará del aviso amarillo a la alerta naranja. En la comunidad catalana, por ejemplo, el domingo estará prácticamente toda bajo una alerta moderada, mientras que en la jornada del viernes la mitad del territorio mantiene el color del aviso bajo por temperaturas.