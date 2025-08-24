De la ola de calor al diluvio: el Meteocat pide estar preparados

Ya nos encontramos en el mes de agosto, prácticamente a finales del mismo y eso conlleva al fin de las vacaciones de verano, la vuelta al cole y como no, el regreso del tiempo inestable acompañado de lluvia. España se encuentra en una situación donde el agua, debido a los altos fuegos, es necesaria, por lo que esto viene como anillo al dedo.

Adiós al calor, hola a la lluvia

Comenzamos diciendo que el cielo permanecerá entre medio y muy nublado en el litoral y prelitoral sur por nubosidad de tipo bajo que a lo largo de la mañana ganará extensión hasta llegar a puntos de la depresión Central y valle del Ebro y que, en general, dejará el cielo entre medio y muy nublado, puntualmente cubierto en estos sectores.

En el resto del país, el cielo se mantendrá despejado o poco nublado. Sin embargo, a partir de mediodía crecerán nubarrones en puntos del prelitoral e interior del cuadrante noreste que a lo largo de la tarde se extenderán a otros puntos del interior del territorio, preferentemente en el Pirineo y Prepirineo, donde el cielo quedará localmente cubierto. A partir de la tarde se espera la llegada de nubarrones al tercio oeste procedentes de Aragón.

Lluvia y granizo en Barcelona. / Rober solsona

Sin embargo, hasta el mediodía son posibles que tengamos algunos chubascos dispersos en puntos del sector central del litoral y prelitoral. A partir de entonces se esperan chubascos dispersos de distribución irregular en diferentes puntos del interior, si bien serán más destacados en el interior del cuadrante noreste, resto del Prepirineo y en el macizo del Puerto.

A partir de la noche los chubascos más intensos serán más probables en el cuadrante noroccidental y puntos del tercio oeste. Los chubascos serán de intensidad entre débil o moderada y acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes.

Sin embargo, localmente serán de intensidad fuerte y acumularán cantidades abundantes. Además, irán acompañados a menudo de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento.

En lo que respecta a las temperaturas, la temperatura máxima será similar o ligeramente más alta, especialmente en el Pirineo, Prepirineo y en Poniente donde localmente lo será moderadamente, pero no esperamos una calor como la que hemos tenido estas semanas.