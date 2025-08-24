Tiempo
De la ola de calor al diluvio: el Meteocat pide estar preparados
Las temperaturas extremas se despiden y dan paso a un escenario marcado por tormentas y precipitaciones intensas
Ya nos encontramos en el mes de agosto, prácticamente a finales del mismo y eso conlleva al fin de las vacaciones de verano, la vuelta al cole y como no, el regreso del tiempo inestable acompañado de lluvia. España se encuentra en una situación donde el agua, debido a los altos fuegos, es necesaria, por lo que esto viene como anillo al dedo.
Adiós al calor, hola a la lluvia
Comenzamos diciendo que el cielo permanecerá entre medio y muy nublado en el litoral y prelitoral sur por nubosidad de tipo bajo que a lo largo de la mañana ganará extensión hasta llegar a puntos de la depresión Central y valle del Ebro y que, en general, dejará el cielo entre medio y muy nublado, puntualmente cubierto en estos sectores.
En el resto del país, el cielo se mantendrá despejado o poco nublado. Sin embargo, a partir de mediodía crecerán nubarrones en puntos del prelitoral e interior del cuadrante noreste que a lo largo de la tarde se extenderán a otros puntos del interior del territorio, preferentemente en el Pirineo y Prepirineo, donde el cielo quedará localmente cubierto. A partir de la tarde se espera la llegada de nubarrones al tercio oeste procedentes de Aragón.
Sin embargo, hasta el mediodía son posibles que tengamos algunos chubascos dispersos en puntos del sector central del litoral y prelitoral. A partir de entonces se esperan chubascos dispersos de distribución irregular en diferentes puntos del interior, si bien serán más destacados en el interior del cuadrante noreste, resto del Prepirineo y en el macizo del Puerto.
A partir de la noche los chubascos más intensos serán más probables en el cuadrante noroccidental y puntos del tercio oeste. Los chubascos serán de intensidad entre débil o moderada y acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes.
Sin embargo, localmente serán de intensidad fuerte y acumularán cantidades abundantes. Además, irán acompañados a menudo de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento.
En lo que respecta a las temperaturas, la temperatura máxima será similar o ligeramente más alta, especialmente en el Pirineo, Prepirineo y en Poniente donde localmente lo será moderadamente, pero no esperamos una calor como la que hemos tenido estas semanas.
- José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: 'No me sirve
- Un español se rompe un hueso en Estados Unidos y la factura del hospital deja a todos en shock
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Esta nueva moneda conmemorativa de 2 euros podría ser un tesoro en el futuro: guárdala
- ¿Cuáles son los países de Europa que menos se duchan? Esta es la posición de España en el ranking
- Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje
- El padre de Lamine estalla en redes: 'Más seguridad en Barcelona y menos ladrones
- España se prepara para una DANA este fin de semana: la AEMET activa avisos por tormentas intensas en estas zonas