Okupan una vivienda en Tenerife después de que su propietaria fuera ingresada en el hospital

En 2024, las cifras de okupación en España aumentaron un 7,4%, según los datos del Ministerio del Interior. En total, el organismo apunta que hubo 16.426 denuncias, incluyendo los casos de usurpación y allanamiento. Esta situación afecta a miles de personas como Maria Carmen, una vecina de Tenerife con 87 años.

Según informa 'El Programa de Ana Rosa', la mujer fue ingresada en un hospital de la zona, y han aprovechado su ausencia para entrar en la casa. Los presuntos okupas son una familia con cinco hijos, y aseguran haber entrado de forma legal en la vivienda. Además, se sienten "acosados" por la situación.

La reportera, enviada por el programa de Telecinco, ha podido hablar con una de las integrantes de la casa: "Está todo denunciado, tenemos autorización de la señora", explicaba la mujer. "Me dijo que no me quedara en la calle, me dio la llave", argumentaba, dando su versión de los hechos.

Sin embargo, una de las vecinas, sospecha de estas declaraciones: "Dudo que con el apego que ella tenía a su casa diera su consentimiento", apuntaba a la reportera. De hecho, ninguno de los vecinos de este barrio de La Laguna confían en la versión: "Ella tenía miedo a que le okuparan la casa", decía uno de ellos.