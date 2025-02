Así es el ‘okupa garaje’: la nueva tendencia que preocupa a los españoles

La okupación en España afecta no solo a viviendas, sino también a plazas de garaje. La usuaria de TikTok Cero Tontería (@cerotonteria) denunció que no puede usar su plaza de garaje por un coche que la ocupa.

"Empezamos con el 'todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y si se te mete un okupa en casa no lo puedes sacar' y pasamos al 'te meten un BMW X5 en la plaza de garaje y, escrituras en mano y demostrando que esa plaza es tuya, tampoco lo puedes sacar'," relató en su video.

La ocupación de plazas de garaje está recogida en el Código Penal, permitiendo denunciarlo. Cero Tontería habló con la policía local de San Javier, quienes confirmaron que es una usurpación, pero explicaron que no pueden hacer que el coche sea retirado. "Llevo un cabreo fino filipino. He hablado con la policía local de San Javier y me dicen que sí, que es una usurpación de propiedad. Es como si alguien se hubiese metido en tu casa", explicó.

La policía le recomendó presentar una denuncia, aunque advirtieron que no tendría grandes consecuencias. A pesar de esto, Cero Tontería expresó que entiende que el ocupante podría haber cometido un error, pero criticó las leyes que favorecen a los infractores. "Lo que no puedo entender son las antileyes de este país, que cada vez favorecen más a quien lo hace mal y perjudican a quienes cumplimos las leyes", lamentó en su video.

Este tipo de situaciones resalta la creciente preocupación sobre cómo las leyes actuales parecen no ofrecer una protección adecuada frente a quienes ocupan de forma ilegal propiedades ajenas. Aunque se trata de un delito que se puede denunciar, muchas personas sienten que las sanciones son demasiado suaves o ineficaces.