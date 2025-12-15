Ojo al paraguas: el Meteocat advierte de intensas lluvias en Catalunya y posibles tormentas

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado un aviso por lluvias intensas este lunes 15 de diciembre de 2025 que afectará a buena parte del territorio catalán, coincidiendo con un cambio significativo en la situación meteorológica a pocos días de que comience el invierno.

Después de haber vivido un noviembre más frío de lo normal, el tiempo se había suavizado en los últimos días, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, pero esta estabilidad y buen tiempo parece tener las horas contadas.

Según la previsión actualizada del Meteocat, este lunes estará marcado por precipitaciones persistentes en la ciudad de Barcelona, con lluvias que se mantendrán durante la mayor parte del día.

Si bien es cierto que los expertos apuntan a una breve tregua entre las 16.00 y las 18.00 horas, las precipitaciones volverían a intensificarse durante la tarde-noche, aunque no habrá grandes cambios en unas temperaturas máximas que no superarán los 16 grados y unas mínimas que no bajarán de los 14.

Fijándonos bien en el aviso amarillo del Meteocat, este advierte de precipitaciones débiles o moderadas en el litoral y el prelitoral, aunque localmente pueden alcanzar una intensidad fuerte. Sin ir más lejos, en zonas de Tarragona ya se superan los 90 litros por metro cuadrado desde la media noche, y en Girona y Barcelona se alcanzan los 30-40.

El mapa de riesgo sitúa el nivel de peligro en amarillo, con un umbral de referencia de más de 20 mm en tan solo 30 minutos. Las comarcas más afectadas serán el Alt Empordà y las Terres de l'ebre, con el episodio avanzando con el paso de las horas hacia el Camp de Tarragona, el interior de Lleida y norte de Girona.

A medida que avance la tarde-noche, el riesgo podría ir disminuyendo y quedará limitado únicamente al noreste de Catalunya, mientras que el resto de la comunidad recuperará niveles sin peligro según destaca el Meteocat.