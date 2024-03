¡Ojo! Le roba un beso a su cita en 'First Dates' con la increíble táctica de 'la frutillita': "Te la pones en los dientes y yo..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Martín, un soltero con una persponalidad única: "Hago cosas que otras personas ni se plantean". Lleva 8 años en España, pero ha estado en otros países. Es un culo inquieto y se dedica a la música, es productor y DJ.

Ha venido al programa para encontar un alma de la que enamorarse. "Aunque no tengo una variedad de exóticos... No me enamoro del color de piel, me enamoro del alma, de lo bello que es por dentro", dijo.

A cenar con él ha venido Lucas, que se ha quedado totalmente sorprendido al saber que Martín vivió en un barco porque Lucas no sabía nadar: "Me ahogo".

Pero el mar es un aspecto que les une porque la madre de Lucas se enamoró de un submarinista. Durante la cita saltó la chispa entre los dos y ambos confesaron que se lo pasaron en grande y se rieron como pocas veces lo habían hecho.

Los dos tenían cosas en común y buscaban otra persona para crecer personal y profesionalmente. Además a Martín le gustó que Lucas no hubiera tenido muchos encuentros sexuales, porque "no es para cualquiera", y en el reservado, Lucas se lanzó y sacó su lado más picaro con su táctica infalible y le propuso a Martín: "¿Jugamos a la frutillita? Te la pones en los dientes y yo...".

Solo era una excusa para sacarse los nervios y aprovechar el juego para darse un largo beso. En la decisión final los dos lo han tenido claro y han tenido claro que querían tener una segunda cita.