¡Ojo! No compres uvas en el supermercado a menos que tengas en cuenta estos detalles

Las uvas son una de las frutas más típicas en España, especiales sobre todo en festividades como Fin de Año, en las que su consumo se dispara por todo lo alto. Pero hay cosas que saber sobre qué uvas comprar... y qué no.

Qué debes tener en cuenta antes de comprar uvas

Acorde a una serie de sugerencias por parte de fruteros expertos, el primer detalle en el que hay que fijarse a la hora de comprar uvas en el supermercado es si estas presentan arrugas, grietas o un color fuera del habitual. Si se cumple alguna de estas tres características, mejor optar por otra alternativa.

Otro consejo durante el proceso de compra es que, en caso de ver que hay algunas uvas sueltas al fondo de una caja, se sugiere no realizar la compra. Este detalle puede indicar que las uvas no se encuentran en un estado óptimo.

Un tercer consejo de fruteros expertos, no menos importante, es el de evitar la compra de un racimo de uvas en caso de que este se muestre no entero o uniforme. De nuevo, puede ser una clara señal de que las uvas de dicho racimo no están en buen estado.

Lógicamente, el consejo que destaca por encima de todos es el de acudir a fruterías o establecimientos especializados, pues la fruta (y sobre todo la uva) es un alimento del que hay que considerar multitud de cuidados.

Hay que pensar que las uvas son ricas en antioxidantes, fibras y minerales que benefician mucho a la salud cardiovascular de las personas, por lo que escoger los mejores ejemplos se traduce en ayudar al bienestar de cada uno.

¿Quiere decir esto que no se recomienda comprar uvas en el supermercado? Pues no necesariamente, ya que teniendo en cuenta todos los consejos previos no debería haber problema con ello. Simplemente es un alimento que requiere de una mayor atención que otros, incluso dentro del campo de las frutas.

Y tú, ¿sueles comprar uvas o prefieres otras piezas de frutas más accesibles en el supermercado? En cualquier caso, recuerda siempre estar atento ante posibles desperfectos, te puede salvar de una mala compra.