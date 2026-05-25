Ya es oficial: la Unión Europea limitará ayudas sociales a quienes no trabajen

La Unión Europea (UE) ha desbloqueado una importante reforma que cambiará las condiciones para acceder a determinadas ayudas y prestaciones sociales dentro del territorio comunitario tal y cómo se ha dado a conocer en las últimas horas.

Este nuevo acuerdo permitirá a los Estados miembros limitar algunos beneficios y ayudas sociales a ciudadanos europeos que residan en otro país sin trabajar o sin mantener un vínculo suficiente con su sistema de Seguridad Social.

La medida nace fruto de la insistencia de varios estados miembros de la UE que venían quejándose de que muchos ciudadanos cambian de país sin que haya una relación duradera con el sistema de Seguridad Social, provocando que puedan acceder ayudas sociales, sin necesidad de trabajar.

Aunque todavía queda la aprobación formal definitiva, después de varios años de negociaciones entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, Bruselas confirmó que el objetivo es aclarar qué país debe asumir determinadas prestaciones, evitando conflictos entre administraciones nacionales.

10/05/2023 Un repartidor con una carretilla, a 10 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 73.890 personas en abril en relación al mes anterior (-2,6%) impulsado por el descenso del desempleo en el sector servicios por las contrataciones para la Semana Santa, según datos publicado el jueves 5 de mayo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Uno de los puntos más sensibles toca a ciudadanos europeos que se trasladan a otro país sin ejercer actividad económica. Las nuevas reglas permitirán que cada Estado limite ciertas ayudas asistenciales cuando no haya empleo, cotización o una relación sólida con el sistema nacional.

Desde Bruselas aclararon que esto no significa la pérdida automática de derechos por no trabajar. La situación personal, la residencia legal y el vínculo real con el país seguirán siendo elementos fundamentales para acceder a las prestaciones.

La reforma también influye cambios en materia de desempleo. Los ciudadanos que busquen trabajo en otro país europeo podrán cobrar el paro de su país de origen durante seis meses, un plazo que podrá ser ampliado dependiendo del estado miembro.

Además, se establecieron nuevas normas para trabajadores desplazados, autónomos y personas dependientes que necesiten cuidados de larga duración. Eso sí, en todo caso, estas medidas deberán ser adoptadas por los distintos estados miembros de la UE.