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ECONOMÍA

Ya es oficial: La UE mantiene su previsión para España y confirma un crecimiento del 2,4% pese al encarecimiento energético

La Comisión Europea sostiene sus estimaciones económicas para España a pesar del aumento en el precio de la electricidad y los combustibles, dos factores que siguen presionando el bolsillo de los ciudadanos

La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

La economía española vuelve a destacar dentro de Europa. La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones y ahora calcula que el PIB crecerá un 2,4% en 2026, una décima más de lo que esperaba hace apenas unos meses.

La revisión llega en un contexto poco favorable marcado por el repunte del precio de la energía a raíz del conflicto en Oriente Próximo, un factor que está frenando las expectativas económicas en buena parte del continente.

La Comisión Europea lo confirma

Pese a este escenario, España seguirá liderando entre las grandes economías del euro. Aunque el crecimiento será algo menor que el 2,8% registrado en 2025, continuará muy por encima del ritmo previsto para la eurozona, que avanzará un 0,9%, y también del conjunto de la Unión Europea, cuya previsión se sitúa en el 1,1%.

El mensaje de Bruselas es claro: España mantendrá un papel destacado dentro del crecimiento europeo incluso en un entorno de mayor incertidumbre económica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la de México, Claudia Sheinbaum, y el del Consejo, António Costa, este viernes en Ciudad de México.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la de México, Claudia Sheinbaum, y el del Consejo, António Costa, este viernes en Ciudad de México. / GERARDO LUNA / AFP

Las previsiones económicas dibujan un escenario desigual dentro de la Unión Europea. Mientras algunos países mantienen un crecimiento moderado, potencias como Alemania avanzan con mucha más cautela: su economía apenas crecería un 0,6% en 2026, lejos de las estimaciones más optimistas que manejaba anteriormente la Comisión Europea.

Detrás de esta desaceleración aparece un factor que vuelve a poner presión sobre el continente: un nuevo encarecimiento energético que, según Bruselas, está frenando la actividad y debilitando el ritmo económico en buena parte de Europa.

En España, las previsiones de Bruselas apuntan a que la economía mantendrá un ritmo sólido de crecimiento durante 2026 y 2027 gracias, sobre todo, al impulso del consumo y de la inversión.

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La mejora del empleo, el aumento de la población por la llegada de migrantes y la situación financiera relativamente estable de muchas familias seguirán sosteniendo la actividad económica en los próximos años.

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