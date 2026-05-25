Ya es oficial: La UE mantiene su previsión para España y confirma un crecimiento del 2,4% pese al encarecimiento energético

La economía española vuelve a destacar dentro de Europa. La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones y ahora calcula que el PIB crecerá un 2,4% en 2026, una décima más de lo que esperaba hace apenas unos meses.

La revisión llega en un contexto poco favorable marcado por el repunte del precio de la energía a raíz del conflicto en Oriente Próximo, un factor que está frenando las expectativas económicas en buena parte del continente.

La Comisión Europea lo confirma

Pese a este escenario, España seguirá liderando entre las grandes economías del euro. Aunque el crecimiento será algo menor que el 2,8% registrado en 2025, continuará muy por encima del ritmo previsto para la eurozona, que avanzará un 0,9%, y también del conjunto de la Unión Europea, cuya previsión se sitúa en el 1,1%.

El mensaje de Bruselas es claro: España mantendrá un papel destacado dentro del crecimiento europeo incluso en un entorno de mayor incertidumbre económica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la de México, Claudia Sheinbaum, y el del Consejo, António Costa, este viernes en Ciudad de México. / GERARDO LUNA / AFP

Las previsiones económicas dibujan un escenario desigual dentro de la Unión Europea. Mientras algunos países mantienen un crecimiento moderado, potencias como Alemania avanzan con mucha más cautela: su economía apenas crecería un 0,6% en 2026, lejos de las estimaciones más optimistas que manejaba anteriormente la Comisión Europea.

Detrás de esta desaceleración aparece un factor que vuelve a poner presión sobre el continente: un nuevo encarecimiento energético que, según Bruselas, está frenando la actividad y debilitando el ritmo económico en buena parte de Europa.

En España, las previsiones de Bruselas apuntan a que la economía mantendrá un ritmo sólido de crecimiento durante 2026 y 2027 gracias, sobre todo, al impulso del consumo y de la inversión.

La mejora del empleo, el aumento de la población por la llegada de migrantes y la situación financiera relativamente estable de muchas familias seguirán sosteniendo la actividad económica en los próximos años.