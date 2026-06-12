Ya es oficial: La UE da luz verde a un cambio que afectará a las ayudas sociales y estos ciudadanos podrían perder parte de las prestaciones

Con esta reforma, la Unión Europea busca dar mayor seguridad jurídica a los estados miembros a la hora de gestionar determinadas prestaciones sociales.

El objetivo es clarificar qué países deben asumir estos pagos en un contexto marcado por la creciente movilidad de ciudadanos dentro de la UE, evitando interpretaciones diferentes entre administraciones y reduciendo posibles situaciones de acceso indebido a ayudas públicas por parte de personas sin una vinculación suficiente con el sistema del país en el que residen.

Ya es oficial

La reforma busca poner fin a una situación que durante años ha generado dudas entre los países de la Unión Europea sobre quién debía asumir el pago de determinadas prestaciones sociales.

Para ello, Bruselas ha establecido criterios más concretos que permitan determinar cuándo un ciudadano mantiene una relación suficiente con el sistema de protección social de un Estado miembro.

A partir de estas nuevas directrices, los gobiernos tendrán más margen para restringir ciertas ayudas asistenciales y familiares en aquellos casos en los que no exista actividad laboral o una vinculación real con el país en cuestión.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su comparecencia de este lunes. / NICOLAS TUCAT / AFP

La Comisión Europea defiende que esta mayor claridad normativa ayudará a evitar conflictos entre administraciones y agilizará la gestión de las prestaciones en una Unión Europea donde la movilidad entre países es cada vez más habitual.

Esta medida no llega sola. Forma parte de una reforma más amplia con la que Bruselas pretende adaptar las normas de Seguridad Social a la realidad laboral actual dentro de la UE.

El paquete también contempla cambios en la gestión de las prestaciones por desempleo entre países miembros y facilita la movilidad de los trabajadores, ampliando el tiempo durante el que pueden seguir cobrando determinadas ayudas mientras buscan empleo en otro Estado comunitario.