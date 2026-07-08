Es oficial: la UE cambia las normas sobre las indemnizaciones por retrasos en los aeropuertos y amplía los derechos de los pasajeros

El Parlamento Europeo acaba de tomar medidas de cara a proteger los derechos de los pasajeros aéreos. Una medida que llega después de años de demandas y quejas dentro del sector frente a ciertas alegalidades cometidas por diversas compañías de aviación diferentes.

El primer punto del comunicado hace referencia a la idea de que se mantendrá el derecho a una compensación económica para aquellos viajeros cuyos vuelos se hayan retrasado más de tres horas. Un movimiento que se hace contra la presión ejercida desde distintas multinacionales.

En este sentido, las indemnizaciones no dependerán tanto de la cantidad de tiempo que se demore un avión, sino de la distancia del vuelo en sí. En cuanto a las cifras exactas estipuladas por el Parlamento Europeo, la situación quedaría de la siguiente manera:

Menos de 1.500 kilómetros: 250 euros

Más de 1.500 kilómetros dentro de la Unión Europea: 400 euros

Entre 1.500 y 3.500 kilómetros: 600 euros

Otro de los puntos especificados en esta nueva medida es que los reembolsos deberán llevarse a cabo de manera más fluida, de tal manera que la aerolínea facilite el proceso. Eso sí, estas pueden reservarse el derecho a limitar la compensación si consiguen ofrecer al viajero un método alternativo de transporte.

Por otro lado, la normativa establece nuevos derechos para los viajeros en cuanto a la transparencia de los precios a la hora de reservar un billete: todas las aerolíneas estarán obligadas a mostrar el coste con el equipaje de mano incluido, aunque luego ofrezcan opciones más económicas.

Además de esto, la medida prohibirá a las compañías de aviación el acto de cobrar al pasajero por corregir un error ortográfico en alguno de sus datos después de haber hecho la reserva; algo que había generado mucha polémica en los últimos años.

Por último, la Unión Europea establecerá una norma con la que las aerolíneas están obligadas a sentar juntas a aquellas familias que tengan hijos menores de 14 años. Todo ello con el objetivo de fomentar la correcta supervisión del pasajero menor durante el propio vuelo.