Ya es oficial: la UE cambia las normas y los frigoríficos y aires acondicionados no podrán comprarse desde 2026

Se vienen cambios. La Unión Europea ha puesto en marcha una nueva normativa que transformará por completo el mercado de los electrodomésticos en España. Los frigoríficos, congeladores y aparatos de aire acondicionado que emplean determinados gases refrigerantes tienen ya fecha de caducidad y muchos dejarán de comercializarse a partir de 2026.

Brusela quiere eliminar progresivamente los hidrofluorocarbonos, conocidos como gases fluorados, debido a su elevado impacto contaminante.

Estos compuestos llevan años empleándose en sistemas de climatización y refrigeración doméstica, pero ahora la UE considera prioritario acelerar su desaparición para reducir emisiones contaminantes en el marco de una normativa sostenible.

La medida afectará sobre todo a los aires acondicionado tipo split y a numerosos frigoríficos presentes actuales en decenas de miles de viviendas españolas. Desde 2026 ya no podrán venderse nuevos equipos que funcionen con algunos de estos gases, mientras que otros refrigerantes quedarán limitados de forma gradual hasta desaparecer completamente antes de 2050.

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse / El Periódico de Aragón

Uno de los gases más señalados es el R-32, muy utilizado actualmente en aparatos de aire acondicionado y sistemas de aerotermia. Aunque durante años fue presentado como una alternativa menos contaminante, la nueva normativa europea considera que sigue teniendo un impacto ambiental demasiado elevado.

Ante este escenario, los fabricantes ya trabajan en nuevas tecnologías basadas en refrigerantes naturales como el propano, el dióxido de carbono o el amoníaco. El problema es que estos sistemas exigen diseñar de nuevo muchos componentes internos para garantizar la seguridad en viviendas y comercios.

Eso sí, tranquilidad porque la normativa no obligará de momento a retirar los aparatos actuales. Los consumidores pueden seguir utilizando estos dispositivos mientras funcionen correctamente.

El problema se producirá cuando haya que recargar y reparar: no habrá recambios ni sustituciones posibles y es probable que acabes comprando un dispositivo equipado con la nueva tecnología.