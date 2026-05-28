Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavi PascualJulián ÁlvarezMercado de fichajesAnthony GordonAsí juega Antonhy GordonBélgica - España Europeo Sub-17Etapa 18 Giro de ItaliaClasificación Giro ItaliaCuándo juega JodarDjokovic Roland Garros 2026Dinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoAlexia PutellasKilian JornetGrupo España Europeo Sub-17Playoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

UNIÓN EUROPEA

Ya es oficial: la UE cambia las normas y los frigoríficos y aires acondicionados no podrán comprarse desde 2026

Los frigoríficos, congeladores y aparatos de aire acondicionado que utilizan determinados gases refrigerantes tienen ya fecha de caducidad

Estos son los peligros de abusar de los aires acondicionados. / Adobe Stock.

Estos son los peligros de abusar de los aires acondicionados. / Adobe Stock. / Sport

David Cruz

David Cruz

Se vienen cambios. La Unión Europea ha puesto en marcha una nueva normativa que transformará por completo el mercado de los electrodomésticos en España. Los frigoríficos, congeladores y aparatos de aire acondicionado que emplean determinados gases refrigerantes tienen ya fecha de caducidad y muchos dejarán de comercializarse a partir de 2026.

Brusela quiere eliminar progresivamente los hidrofluorocarbonos, conocidos como gases fluorados, debido a su elevado impacto contaminante.

Estos compuestos llevan años empleándose en sistemas de climatización y refrigeración doméstica, pero ahora la UE considera prioritario acelerar su desaparición para reducir emisiones contaminantes en el marco de una normativa sostenible.

La medida afectará sobre todo a los aires acondicionado tipo split y a numerosos frigoríficos presentes actuales en decenas de miles de viviendas españolas. Desde 2026 ya no podrán venderse nuevos equipos que funcionen con algunos de estos gases, mientras que otros refrigerantes quedarán limitados de forma gradual hasta desaparecer completamente antes de 2050.

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse / El Periódico de Aragón

Uno de los gases más señalados es el R-32, muy utilizado actualmente en aparatos de aire acondicionado y sistemas de aerotermia. Aunque durante años fue presentado como una alternativa menos contaminante, la nueva normativa europea considera que sigue teniendo un impacto ambiental demasiado elevado.

Ante este escenario, los fabricantes ya trabajan en nuevas tecnologías basadas en refrigerantes naturales como el propano, el dióxido de carbono o el amoníaco. El problema es que estos sistemas exigen diseñar de nuevo muchos componentes internos para garantizar la seguridad en viviendas y comercios.

Eso sí, tranquilidad porque la normativa no obligará de momento a retirar los aparatos actuales. Los consumidores pueden seguir utilizando estos dispositivos mientras funcionen correctamente.

Noticias relacionadas y más

El problema se producirá cuando haya que recargar y reparar: no habrá recambios ni sustituciones posibles y es probable que acabes comprando un dispositivo equipado con la nueva tecnología.

TEMAS

  1. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
  2. De ser un famoso cantante a verse arruinado: 'Tiene problemas muy graves de dinero y se enfrenta a una demanda de desahucio
  3. Shakira sorprende al enviarle un mensaje a Gavi: 'Muy feliz
  4. Carme Barceló estalla en pleno directo contra María Trisac en 'El Chiringuito' tras sus palabras: 'Cuidadito con eso
  5. Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
  6. Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
  7. Ni residencia ni vivir solo: este hombre de 84 años sorprende con su solución para envejecer acompañado
  8. Pep Guardiola, sobre su padre Valentí (94 años): "A lo mejor él no se da cuenta, pero toda mi familia llevará el nombre de esa grada durante muchos años"

Ya es oficial: la UE cambia las normas y los frigoríficos y aires acondicionados no podrán comprarse desde 2026

Ya es oficial: la UE cambia las normas y los frigoríficos y aires acondicionados no podrán comprarse desde 2026

Ni Madrid ni Barcelona: esta es la provincia con la pensión más baja de toda España

Precio del euríbor hoy, 28 de mayo de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 28 de mayo de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Estos jubilados pueden seguir cobrando la pensión aunque continúen trabajando"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Estos jubilados pueden seguir cobrando la pensión aunque continúen trabajando"

El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares

El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares

Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

4 de cada 10 personas LGTBIQ+ han dejado o se han planteado dejar su empleo tras ser testigos de prácticas discriminatorias

4 de cada 10 personas LGTBIQ+ han dejado o se han planteado dejar su empleo tras ser testigos de prácticas discriminatorias