Es oficial: la UE cambia las normas sobre la fabricación de los coches para reducir los costes de la reparación en el taller

Cuando tenemos que llevar el coche al taller, muchos tememos la llegada de la factura: la Unión Europea (UE) ha dado un paso decisivo para abaratar el mantenimiento de los vehículos y facilitar de esta forma las reparaciones.

Estas nuevas normas obligarán a los fabricantes a diseñar coches mucho más fáciles de desmontar, con el objetivo de reducir los costes para los conductores y fomentar la reutilización de piezas y materiales.

La medida forma parte de una reforma que abarca todo el ciclo de vida de los automóviles, desde su diseño inicial hasta su retirada definitiva de la circulación.

El objetivo es impulsar una economía más sostenible, reducir residuos y facilitar tanto el trabajo de los mecánicos como el acceso a piezas de recambio.

Mecánicos trabajando en un taller / Sport.es

Uno de los cambios fundamentales que llegará con la normativa es que los nuevos vehículos deben fabricarse desde el primer momento pensando en su futura reparación. Según la propuesta aprobada ya por el Parlamento Europeo, los fabricantes se verán obligados a emplear sistemas de ensamblaje que permitan desmontar con facilidad el mayor número posible de componentes.

En cuanto a los vehículos eléctricos, los fabricantes deben garantizar que las baterías y los motores eléctricos puedan retirarse tanto durante la vida útil del vehículo como cuando llegue el momento de reciclarlo.

Esta decisión, como es de esperar, tendrá un impacto directo en el bolsillo de millones de conductores. Al simplificar la extracción y sustitución de piezas, aumentará la disponibilidad de componentes de segundo mano, reduciendo el coste de muchas reparaciones.

Ahora bien, es probable que el precio de venta de los vehículos se encarezca en un primer momento debido al cambio de mentalidad que se va a tener que instaurar entre los fabricantes de coches.