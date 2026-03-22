Es oficial: Trump firma una orden que impide que los partidos de fútbol americano compitan con el horario del Army-Navy

El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo el viernes con el objetivo de resguardar el horario tradicional del partido anual Army-Navy frente a los cambios derivados de la expansión del Playoff de Fútbol Universitario (CFP). La firma tuvo lugar en la Casa Blanca durante una ceremonia especial.

El acto coincidió con la visita del equipo de la Academia Naval, cuyos jugadores fueron reconocidos por su ajustada victoria 17-16 sobre el Ejército en diciembre, cerrando una destacada temporada con 11 triunfos y solo dos derrotas. La ocasión sirvió también como homenaje al rendimiento del equipo.

El evento más importante de EEUU

Durante su intervención, Trump subrayó la relevancia histórica del encuentro, calificándolo como uno de los eventos más emblemáticos del deporte estadounidense. Afirmó que el segundo sábado de diciembre quedará reservado exclusivamente para este partido, sin competencia de otros encuentros durante ese horario.

El decreto, denominado “Preservando el Juego de América”, busca evitar que partidos del CFP u otros torneos universitarios coincidan en transmisión con el Army-Navy. La medida surge tras la reciente reorganización del calendario del fútbol universitario, que empezó a incluir encuentros en fechas tradicionalmente dedicadas a este clásico.

Sin embargo, el documento no detalla cómo se hará cumplir esta disposición frente a cadenas privadas o plataformas digitales. El propio Trump reconoció la posibilidad de desafíos legales, aunque expresó confianza en que cualquier disputa judicial sería favorable para su administración.

El entrenador de la Marina, Brian Newberry, expresó su apoyo a la iniciativa, destacando el valor simbólico del encuentro. Según sus palabras, este partido representa mucho más que una competencia deportiva, ya que está profundamente ligado a la identidad y tradición de las fuerzas armadas.

El Juego de América, una tradición que representa mucho más que fútbol americano / SPORT.es

Por su parte, Michael Kelly, director atlético de la Academia Naval, celebró públicamente la decisión. En su mensaje, destacó que la medida protege un espacio único dentro del calendario deportivo y refuerza el significado del Army-Navy como un evento que trasciende el fútbol.

Este histórico enfrentamiento, que reúne a cadetes de West Point y a guardiamarinas de Annapolis, es una de las rivalidades más antiguas del deporte universitario en Estados Unidos. Más allá del resultado, el partido simboliza valores como el servicio, el honor y la formación de líderes para el país.