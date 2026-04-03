Es oficial: El Tribunal Supremo cambia los 2 días libres por hospitalización de un familiar

Los permisos retribuidos rara vez preocupan… hasta que toca usarlos. Es entonces cuando muchos trabajadores revisan qué derechos tienen y cuántos días pueden faltar al trabajo sin ver reducido su sueldo. Uno de los supuestos más habituales es la hospitalización de un familiar, una situación en la que poder ausentarse deja de ser un trámite y pasa a ser una necesidad para poder estar ahí cuando más importa.

Durante mucho tiempo, la regla era clara: dos días de permiso retribuido que, en caso de desplazamiento, podían ampliarse sin demasiadas complicaciones. Era algo asumido tanto por empresas como por trabajadores y rara vez generaba conflicto.

Sin embargo, ese escenario ha cambiado en los últimos años. La normativa se actualizó y, más recientemente, el Tribunal Supremo ha terminado de perfilar cómo debe aplicarse realmente en el día a día de las empresas.

El Tribunal Supremo confirma nuevos cambios

Como bien sabrás, hasta hace sumamente poco, lo normal era que un trabajador tenía derecho a dos días de permiso -que podían ampliarse hasta dos más- en caso de necesitar desplazarse de un lugar a otro.

¿Qué quiere decir esto? Pues que el permiso pasa a ser de cinco días laborables, sin distinguir si hay desplazamiento o no. En pocas palabras, ya no existe esa ampliación automática por viajar, porque el nuevo marco establece directamente un periodo más amplio para todos los casos.

Tribunal Supremo / Ramón Gutiérrez

Pero por otro lado, ahora esos días extra quedan totalmente fuera. Y es que tras dicha reforma, se ha tomado la decisión de ampliar los días que la ley tenía anteriormente, lo que ha provocado que esos días adicionales queden totalmente fuera de radar.

Sin embargo, se ha considerado que esto podría tratarse de un recorte de derechos, aunque el Supremo ha revelado algo bastante a tener en cuenta: ahora el permiso es de cinco días laborables, no naturales. Y es que al ser días laborables, los fines de semana no se incluyen.

Por lo que, aunque parezca que nos recortan días los días extras por desplazamiento, en la práctica aumenta más este tiempo. Por eso, el tribunal concluye que no hay una pérdida efectiva de derechos, sino una adaptación a un sistema distinto que es más favorable.