Oficial: los trabajadores nacidos en 1965 deberán cotizar estos años para cobrar el 100% de la pensión

La jubilación es una etapa ansiada por muchos trabajadores. Después de una dura y extensa vida laboral, la desconexión y la salida del mercado laboral son premios más que merecidos. Una vez se alcanza la edad ordinaria, la Seguridad Social se encarga de proporcionar la pensión.

Dicho esto, las cotizaciones juegan un papel fundamental para determinar tu pensión de jubilación. Todo el mundo, ya sea asalariado o autónomo, debe afrontar estos pagos para disfrutar de la prestación.

¿Cuánto debe cotizar una persona nacida en 1965 para recibir el 100% de la pensión de jubilación?

Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad el sistema de pensiones, el Gobierno ha ido retrasando la edad de jubilación. En 2025, los trabajadores se podrán jubilar a los 65 años si acreditan una cotización de 38 años y 3 meses o más. Si no es así, deberán esperar a cumplir los 66 años y 8 meses.

Dicho esto, las personas nacidas en 1965 todavía tienen recorrido laboral, pero tendrán que acreditar un periodo de cotización más alto que el actual para jubilarse. Para poner fin a su trayectoria profesional, los trabajadores podrán 'retirarse' en 2030 a los 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más.

Si no han alcanzado este tiempo, y han cotizado menos de 38 años y 6 meses, la jubilación no llegará hasta que cumplan los 67 años. Es decir, su vida laboral no finalizaría hasta 2032.