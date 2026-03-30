Ya es oficial: Telecinco confirma las parejas de 'La isla de las tentaciones 10'

Telecinco no está atravesando su mejor momento y así lo están demostrando las audiencias. Por esta razón, la cadena televisiva ha decidido mover ficha para intentar salvar los muebles y ha anunciado que vuelve 'La isla de las tentaciones', programa presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a República Dominicana junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación.

A finales de enero, la cadena dio por concluida la emisión de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' tras una serie de emisiones consecutivas, una decisión que no fue del todo bien recibida por parte de la audiencia.

Muchos seguidores del programa temían que tendrían que esperar un largo periodo para volver a disfrutar del formato. Sin embargo, para sorpresa de todos, la cadena anunció que 'La isla de las tentaciones' regresará con una décima temporada.

Quedan pocos días para que comiencen las emisiones de 'La isla de las tentaciones', y desde el programa ya han confirmado cuáles serán las parejas que pondrán a prueba su amor en República Dominicana, además de los solteros.

Estas son las cinco parejas, a pesar de que durante la experiencia se pueden sumar otras, algo que ya es habitual en las anteriores ediciones:

Luis y Julia

Él tiene 27 años y su pareja, Julia, 29. Ambos son de Alicante y llevan un año juntos, tiempo suficiente para mantener una relación sólida.

Luis y Julia / Mediaset

Álex y Ainhoa

Tienen una relación desde hace un año y medio. Álex tiene 23 años y Ainhoa también y ambos son de Ibiza. Viajan con la idea de volver a España más enamorados que nunca.

Álex y Ainhoa / Mediaset

José y Nerea

José, de Valencia y con 35 años, y Nerea, de Madrid y con 27 años, llegan a al programa de Telecinco a poner a prueba su relación de un año, algo que no será nada sencillo.

José y Nerea / Mediaset

Atamán y Leila

Atamán, de 27 años y Leila, de 28 años, quieren ver si su amor es verdadero en 'La isla de las tentaciones' después de compartir una relación de 11 años. Ambos son de Gran Canaria.

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Atamán y Leila / Mediaset

Christian y Mar

Él tiene 29 años y Mar 24, siendo ambos de Palma de Mallorca. En total, llevan más de cuatro años juntos.