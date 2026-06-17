Ya es oficial: el Supremo obliga a las empresas a pagar este plus a los trabajadores durante los permisos retribuidos

El Tribunal Supremo acaba de poner fin a una duda muy común en miles de empleados en España. A raíz de una sentencia recientemente publicada, el tribunal ha confirmado que las empresas están obligadas a mantener el pago del plus de asistencia o complementos salariales similares cuando los empleados disfruten de un permiso retribuido.

Eso sí, este derecho no se aplicará en casos de baja médica por incapacidad temporal, por lo que conviene tenerlo muy claro.

La resolución, dictada el pasado 28 de mayo de 2026, analiza el conflicto que ha surgido en la empresa Logirail y aclara una cuestión que lleva tiempo generando discrepancias entre trabajadores y compañías.

Según explica el alto tribunal, un permiso retribuido es un permiso reconocido por la legislación laboral y por tanto la empresa no puede reducir el salario del empleado mientras lo ejerce.

Esto afecta a situaciones tan habituales como el matrimonio, la muerte de un familiar, una mudanza o cualquier otra licencia contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, que funciona a modo de guía en estos casos.

Trabajador de un taller municipal colocando las urnas durante la preparación para unas elecciones. / Europa Press

De esta forma, si un trabajador se acoge a uno de estos permisos, sigue teniendo derecho a percibir el plus de asistencia incluido en su correspondiente nómina.

La situación cambia completamente cuando la ausencia se debe a una incapacidad temporal debido a una enfermedad o accidente laboral. En estos casos, el Tribunal Supremo considera que no se trata de un permiso remunerado, sino de una suspensión del contrato de trabajo.

Si acudimos al artículo 45.2 del Estatuto de los Trabajadores, este establece que esta suspensión libera tanto al trabajador de la obligación de prestar servicios como a la empresa de la obligación de pagar el salario.

Por eso mismo, durante una baja médica desaparece el derecho de cobrar el plus de asistencia ya que el empleado deja de percibir su salario habitual y recibe una prestación económica por incapacidad temporal que está gestionada por la Seguridad Social.