Es oficial: sube el coste de las pensiones en 2026 y así afectará a tu nómina si cobras 30.000 euros

Desde enero de 2026, trabajadores y empresas en España están asumiendo un aumento en las cotizaciones sociales. El motivo es la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para reforzar el sistema de pensiones.

Este recargo, que ya aparece en las nóminas, incrementará su tipo del 0,8% actual hasta el 0,90%. La medida forma parte de una estrategia progresiva que continuará hasta el próximo 2029.

El cambio que ya estás viviendo en tu nómina: por qué cobras menos desde enero de 2026

¿Cuál es el objetivo de este recargo que se viene aplicando desde hace años y que acaba de volver a aumentar? Hacer frente al envejecimiento de la población. La jubilación masiva de la generación del 'baby boom' presiona cada vez más las cuentas públicas y el presupuesto general del estado.

En estos momentos, una parte importante de las pensiones ya se financia con transferencias del Estado. Esto evidencia que las cotizaciones no son suficientes para cubrir el gasto.

Parte de los buenos registros del mercado laboral se debe a bares y restaurantes. 15/06/2022 Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona, a 15 de junio de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). Los empresarios del turismo y la hostelería han reiterado la ausencia de trabajadores en su sector. Situación que ha sido provocada, tal y como señalan los propios camareros, por la “precariedad” que vive el sector y por tener el convenio caducado en la región desde 2019. Mientras los empresarios lo achacan a una falta de “vocación” y “motivación”, los empleados aseguran esta situación se está viviendo por continuar con “malas condiciones” laborales como jornadas excesivamente largas; nocturnidad que no se ve reflejada en el salario; e incluso horas no cotizadas. ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

El reparto del nuevo esfuerzo no será equitativo. Las empresas asumirán el 0,75% de la cotización, mientras que los trabajadores pagarán el 0,15% restante.

En términos prácticos, un salario bruto de 30.000 euros anuales implicará una aportación total de 270 euros al año. De esa cantidad, 225 euros los abonará la empresa y tan solo 45 euros salen del empleado.

Para el trabajador, el impacto mensual será reducido, apenas unos tres euros más en su nómina. Sin embargo, el efecto acumulado para las empresas puede ser considerable.

Este incremento llega en un contexto de creciente presión fiscal. La medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque abre el debate sobre su impacto en el empleo y los salarios. Y por supuesto, ahora cuesta mucho esfuerzo, pero en un futuro lo agradecerán nuestros descendientes.