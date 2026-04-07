ECONOMÍA
Es oficial: sube el coste de las pensiones en 2026 y así afectará a tu nómina si cobras 30.000 euros
Este será el nuevo recorte por el MEI, vigente desde enero de 2026
Desde enero de 2026, trabajadores y empresas en España están asumiendo un aumento en las cotizaciones sociales. El motivo es la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para reforzar el sistema de pensiones.
Este recargo, que ya aparece en las nóminas, incrementará su tipo del 0,8% actual hasta el 0,90%. La medida forma parte de una estrategia progresiva que continuará hasta el próximo 2029.
El cambio que ya estás viviendo en tu nómina: por qué cobras menos desde enero de 2026
¿Cuál es el objetivo de este recargo que se viene aplicando desde hace años y que acaba de volver a aumentar? Hacer frente al envejecimiento de la población. La jubilación masiva de la generación del 'baby boom' presiona cada vez más las cuentas públicas y el presupuesto general del estado.
En estos momentos, una parte importante de las pensiones ya se financia con transferencias del Estado. Esto evidencia que las cotizaciones no son suficientes para cubrir el gasto.
El reparto del nuevo esfuerzo no será equitativo. Las empresas asumirán el 0,75% de la cotización, mientras que los trabajadores pagarán el 0,15% restante.
En términos prácticos, un salario bruto de 30.000 euros anuales implicará una aportación total de 270 euros al año. De esa cantidad, 225 euros los abonará la empresa y tan solo 45 euros salen del empleado.
Para el trabajador, el impacto mensual será reducido, apenas unos tres euros más en su nómina. Sin embargo, el efecto acumulado para las empresas puede ser considerable.
Este incremento llega en un contexto de creciente presión fiscal. La medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque abre el debate sobre su impacto en el empleo y los salarios. Y por supuesto, ahora cuesta mucho esfuerzo, pero en un futuro lo agradecerán nuestros descendientes.