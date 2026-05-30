Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oficial Anthony GordonAnthony GordonFichajes BarcelonaAtlético Lamine YamalAtlético BarçaClasificación Giro ItaliaHorario Castilla SabadellHorario Sprint MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonNoticias BarçaAlexia PutellasMercado de fichajesEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Djokovic próximo torneoRanking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaJean Marie DongouLotería NacionalJorge Rey
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Oficial: la Seguridad Social puede revisar y retirar la incapacidad permanente incluso años después

El organismo público tiene la potestad legal de reevaluar las pensiones de incapacidad permanente y alterar su grado o retirarlas

Elma Saiz

Elma Saiz

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Aunque puede parecer que no, la Seguridad Social puede retirar una incapacidad permanente, ya que el organismo tiene derecho a revisar el estado del pensionista incluso años después de reconocer la prestación. En el caso de que se encuentre peor, puede modificar su grado, pero también retirarla en determinados casos previstos por la ley.

Cabe recordar que la incapacidad permanente es una situación laboral en la que un trabajador, después de haber sufrido un accidente o una enfermedad, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad para trabajar.

La posibilidad de que se pueda retirar una incapacidad permanente está recogida en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El objetivo es garantizar el derecho a la asistencia sanitaria, las pensiones y las prestaciones por situaciones de necesidad, como desempleo, jubilación, maternidad o incapacidad.

El principal problema es que la mayoría de personas que cuentan con este tipo de pensión se piensan que es definitiva, pero la normativa prevé que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pueda volver a evaluar el estado del pensionista y revisar el grado reconocido inicialmente.

El artículo de la LGSS establece que la incapacidad permanente puede revisarse "por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional", en el caso de que el beneficiario no haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación.

Lo que no mucha gente sabe es que la resolución por la que se reconoce una incapacidad permanente suele incorporar una fecha desde la cual el INSS está facultado para revisar la situación del pensionista.

Esto no implica que la pensión se vaya a suspender automáticamente, pero sí que la Seguridad Social conserva la potestad de volver a llamar al beneficiario para verificar si continúan las limitaciones que dieron lugar a la prestación.

En cuanto a la revisión, puede ser la propia Administración, a petición del trabajador, de las mutuas colaboradoras o incluso de las empresas en determinados supuestos. En función del resultado, el INSS puede:

Noticias relacionadas

  • Mantener el mismo grado de incapacidad.
  • Reconocer un grado superior.
  • Reducir el grado inicialmente concedido.
  • Extinguir la prestación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
  2. El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares
  3. Dani Alves impacta con su confesión: 'Limpiar en la cárcel por 113 euros con la presencia del Señor es mejor que millones sin su presencia
  4. Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: 'Ayuda, mi padre se ha caído
  5. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026
  6. España retrasa la edad de jubilación de 64 años y 10 meses: esta es la nueva edad para el 2027
  7. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026
  8. La petición de Alba Carrillo con el catalán y el gallego: 'A lo mejor así nos uniríamos en vez de dividirnos

Oficial: la Seguridad Social puede revisar y retirar la incapacidad permanente incluso años después

Juan del Val, contundente con aquellos que dicen que 'El Hormiguero' es de derechas: "No han visto el programa"

Juan del Val, contundente con aquellos que dicen que 'El Hormiguero' es de derechas: "No han visto el programa"

Comprobar Lotería Nacional de hoy: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo

Comprobar Lotería Nacional de hoy: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España de cara al mes de junio: "Tiempo muy cálido por el fenómeno de El Niño"

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España de cara al mes de junio: "Tiempo muy cálido por el fenómeno de El Niño"

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si hay mayores de 70 años entre los vecinos de la comunidad no hay que votar para arreglar las escaleras o el ascensor

“El Racing de Ferrol hermana izquierdas y derechas”

“El Racing de Ferrol hermana izquierdas y derechas”