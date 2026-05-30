Oficial: la Seguridad Social puede revisar y retirar la incapacidad permanente incluso años después

Aunque puede parecer que no, la Seguridad Social puede retirar una incapacidad permanente, ya que el organismo tiene derecho a revisar el estado del pensionista incluso años después de reconocer la prestación. En el caso de que se encuentre peor, puede modificar su grado, pero también retirarla en determinados casos previstos por la ley.

Cabe recordar que la incapacidad permanente es una situación laboral en la que un trabajador, después de haber sufrido un accidente o una enfermedad, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad para trabajar.

La posibilidad de que se pueda retirar una incapacidad permanente está recogida en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El objetivo es garantizar el derecho a la asistencia sanitaria, las pensiones y las prestaciones por situaciones de necesidad, como desempleo, jubilación, maternidad o incapacidad.

El principal problema es que la mayoría de personas que cuentan con este tipo de pensión se piensan que es definitiva, pero la normativa prevé que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pueda volver a evaluar el estado del pensionista y revisar el grado reconocido inicialmente.

El artículo de la LGSS establece que la incapacidad permanente puede revisarse "por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional", en el caso de que el beneficiario no haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación.

Lo que no mucha gente sabe es que la resolución por la que se reconoce una incapacidad permanente suele incorporar una fecha desde la cual el INSS está facultado para revisar la situación del pensionista.

Esto no implica que la pensión se vaya a suspender automáticamente, pero sí que la Seguridad Social conserva la potestad de volver a llamar al beneficiario para verificar si continúan las limitaciones que dieron lugar a la prestación.

En cuanto a la revisión, puede ser la propia Administración, a petición del trabajador, de las mutuas colaboradoras o incluso de las empresas en determinados supuestos. En función del resultado, el INSS puede:

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