Ya es oficial: la Seguridad Social prevé una prórroga de la pensión de orfandad si tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta

La pensión de orfandad tiene como objetivo proteger a las personas que quedaron huérfanas y no se pudieron reincorporar al mercado laboral. Esta prestación supone una ayuda para solventar las pérdidas económica tras el fallecimiento de uno de los progenitores.

De esta manera, la Seguridad Social plantea la protección de la estabilidad financiera de los hijos biológicos o adoptados de la persona fallecida, siempre que sean menores de 21 años, evitando una situación de vulnerabilidad económica.

No obstante, los beneficiarios pueden cobrar la pensión de orfandad hasta los 25 años si sus ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2026, el SMI se sitúa en 17.094 euros brutos anuales.

Actualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea una prórroga sin límite de tiempo cuando el beneficiario tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta.

Los mayores de 60 años pueden recibir la pensión de orfandad si presentan circunstancias concretas / ARCHIVO / SPORT.es

De la misma manera, los descendientes mayores de 21 años podrán percibir esta prestación económica si tienen reconocida la Gran Invalidez. Asimismo, este es el grado máximo de incapacidad permanente.

Cualquiera de estas incapacidades laborales deben estar reconocidas en la fecha del fallecimiento del progenitor, que es cuando se genera el derecho. En este caso, la discapacidad debe determinar una imposibilidad de la actividad laboral.

Los solicitantes que cumplan con estos requisitos podrán ver prorrogada su pensión de orfandad por 20, 30 o 40 años. Esta norma se encuentra recogida en el artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social.

El texto legal reconoce el derecho a la pensión de orfandad a los hijos del causante, siempre que tengan menos de 21 años o estén incapacitados para desempeñar una actividad laboral.