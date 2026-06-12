Ya es oficial: la Seguridad Social dejará de pagar la baja médica a quienes incumplan estas obligaciones

En un alarde de recordar las obligaciones de los ciudadanos, la Seguridad Social ha vuelto a explicar que aquellos trabajadores que perciben una prestación por incapacidad temporal (baja laboral) deben cumplir con una serie de obligaciones durante el periodo de baja.

Por ende, en caso contrario, el organismo puede suspender e incluso extinguir el derecho a seguir cobrando esta ayuda económica, aunque la situación de incapacidad siga estando vigente.

¿Por qué puede ser suspendida la prestación por incapacidad temporal?

La prestación por incapacidad temporal tiene como finalidad garantizar unos ingresos mínimos mientras el trabajador se recupera de una enfermedad o accidente, común o laboral. Sin embargo, su percepción está condicionada al cumplimiento de las indicaciones médicas y a la colaboración con los controles que establezcan tanto los servicios médicos como las mutuas.

Revisión médica / Sport.es

Entre las causas que pueden provocar la suspensión de la baja figura la negativa injustificada a seguir el tratamiento prescrito por los profesionales sanitarios. La norma considera que abandonar una rehabilitación, rechazar una medicación o negarse a una intervención médica imprescindible puede suponer una actuación que dificulte o retrase de forma deliberada la recuperación.

También puede perderse el derecho al cobro cuando el trabajador no acude a las revisiones médicas convocadas por la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras o los servicios públicos de salud. Estas citaciones suelen comunicarse mediante carta, SMS o notificación oficial y son de obligada asistencia.

Si el trabajador no comparece a una revisión sin aportar una causa justificada, la prestación puede quedar suspendida desde el mismo día de la ausencia. Posteriormente dispondrá de un plazo para acreditar que existía un motivo válido que le impedía acudir, como una atención de urgencias o una situación médica que imposibilitara el desplazamiento.

La legislación también contempla la suspensión de la prestación en casos de fraude, como realizar actividades laborales incompatibles con la situación de baja médica. De ahí que con tantas causas, haya que estar muy atento a la responsabilidad individual cuando estamos de baja médica.