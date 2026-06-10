Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas

Aunque ha costado, la Seguridad Social ha dado un paso decisivo para hacer realidad una de las reivindicaciones históricas de los conductores profesionales.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha confirmado que sigue avanzando en la tramitación que permitirá estudiar la jubilación anticipada de los transportistas por carretera aplicando coeficiente reductores.

La noticia llega después de meses de incertidumbre y de las presiones ejercidas por los sindicatos del sector. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC) ha anunciado la desconvocatoria de la huelga prevista tras recibir una comunicación oficial del Gobierno en la que confirma que el procedimiento sigue adelante.

Según explica el sindicato, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ya ha concluido el informe de morbilidad y mortalidad del sector del transporte de mercancías por carretera.

Ofertas de empleo para camioneros/transportistas en el aeropuerto del Prat. / SHUTTERSTOCK

Este documento es uno de los pasos imprescindibles para determinar si la actividad reúne las condiciones necesarias para acceder a una jubilación anticipada debido a la penosidad, peligrosidad y elevada siniestralidad que soportan estos trabajdaores.

Además, el Ministerio ha trasladado por escrito a UGT que los expedientes presentados en octubre de 2025 continuarán su tramitación pese a haber superado los plazos inicialmente previstos en el Real Decreto 400/2025.

Esta aclaración era una de las principales preocupaciones del sindicato, que temía que el procedimiento hubiera quedado bloqueado administrativamente.

El calendario previsto contempla ahora que los expedientes sean remitidos al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Inspección de Trabajo, organismos que deben elaborar sus informes en el plazo aproximado de un mes. Después, toda la documentación será analizada por la Comisión de Evaluación, cuya primera reunión está prevista para septiembre.