Es oficial: la Seguridad Social confirma que bajará las pensiones mínimas de viudedad en 2026 pese a la subida general si se tienen ingresos extra

Las pensiones suben un 2,7% este 2026. Ese es un dato objetivo e inmutable que todo pensionista debe tener en cuenta. Pero al mismo tiempo, existe el escenario por el cual podría darse una reducción en el cobro final de ciertos pensionistas con la condición de viudedad.

El complemento a mínimos explica por qué algunos cobrarán menos

El motivo de que haya que considerar esta posibilidad gira en torno a un complemento a mínimos que se añade en ciertas pensiones cuando el montante de esta es 'bajo'. Pero en 2026 algunos pensionistas podrían quedarse sin cobrarlo.

Precisamente por el hecho de que el complemento se aplica para asegurarse que algunos pensionistas llegan a un ingreso mínimo adecuado, si se da el caso de que el pensionista pasa a superar un límite establecido por la Seguridad Social se retira ese complemento. Es decir, la pensión no baja: lo que se pierde es el complemento

El límite en cuestión es en este 2026 de 9.442 euros anuales. Es decir, si un pensionista supera esa cifra en ingresos, lo que ocurrirá es que la Seguridad Social determinará que ya no requiere del complemento a mínimos derivado de la viudedad.

Un pensionista muestra su descontento. / Sport

Este reajuste en el concepto de las pensiones ha generado confusión en algunos casos. Y el motivo es bien claro: incluso con el aumento de las pensiones hay quien ha visto que la cantidad de dinero que cobra a final de mes es menor.

Una situación así ha planteado conversaciones como que si la Seguridad Social debería replantearse el complemento a mínimos o si las subidas de pensión no deberían afectar de forma directa a estas ayudas, en particular para el caso de jubilados que no cuentan con pensiones especialmente elevadas.

Asimismo, ahora está por ver cómo se gestionarán las pensiones durante el próximo año: ¿volverá a darse una subida generalizada que implique una nueva revisión de los complementos a mínimos que, mes a mes, suponen un ingreso clave para jubilados?

Lo que definitivamente plantea esta revalorización de las pensiones es si realmente vale la pena una subida con tantos puntos flacos. La subida existe, pero no todos la notarán igual. Y ahí está el verdadero problema del sistema.