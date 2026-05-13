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SEGURIDAD SOCIAL

Ya es oficial: La Seguridad Social bajará las pensiones mínimas de viudedad a partir de 2026 si se cumplen estas condiciones

Las pensiones mínimas de viudedad bajarán este año si se reciben más de 9.442 euros

Las 5 razones por las que puedes perder la pensión de viudedad en 2023

Las 5 razones por las que puedes perder la pensión de viudedad en 2023 / Sport

David Cruz

David Cruz

La Seguridad Social aplicará nuevos límites económicos a las pensiones mínimas de viudedad desde 2026 y algunos beneficiarios podrían ver reducida su prestación mensual si superan determinados ingresos.

Esta medida afecta directamente a quienes cobran el complemento a mínimos, una ayuda destinada a garantizar que las pensiones contributivas alcancen la cuantía mínima fijada por ley.

Con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley 3/2026, el Gobierno ha aprobado una revalorización general de las pensiones del 2,7%.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7%, mientras que las mínimas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%.

El complemento se aplica a las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad

El complemento se aplica a las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad / UNER Medios

¿El problema? No todos los pensionistas pueden conservar el complemento a mínimos ya que la Seguridad Social establece que esta ayuda únicamente se mantendrá si el beneficiario cumple ciertos requisitos económicos y de residencia.

Concretamente, desde este año, los pensionistas de viudedad que perciben ingresos adicionales superiores a 9.442 euros anuales perderán el derecho al complemento si forman una unidad económica unipersonal. Si tienen cónyuge a cargo, el límite asciende hasta los 11.013 euros anuales.

En estos ingresos se incluyen, entre otros conceptos, beneficios patrimoniales, rentas del trabajo, alquileres o rendimientos del capital, aunque no se contabiliza la propia pensión. Si se superan esas cantidades, la prestación dejará de complementarse y regresará a su valor contributivo real, suponiendo una reducción mensual en muchos de estos casos.

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Además, el organismo recuerda que los beneficiarios están obligados a comunicar cualquier cambio en su situación económica. Si la Seguridad Social detecta después que se han superado estos límites, probablemente termine reclamando las cantidades cobradas de forma indebida, con interés.

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