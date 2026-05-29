Ya es oficial: La Seguridad Social aprueba la pensión de orfandad para mayores de 60 años

La Seguridad Social ha comunicado un cambio en una de sus normativas. Esta medida afecta a las personas mayores de 60 años, que podrán recibir la pensión de orfandad siempre que cumplan con los requisitos.

Esta prestación supone una excepción a la norma general y tiene como objetivo proteger a las personas que quedaron huérfanas que no pudieron reincorporarse al mercado laboral, debido a una limitación significativa.

De esta manera, la pensión de orfandad es un método para solventar las pérdidas económicas tras el fallecimiento de un progenitor. Asimismo, plantea la protección de la estabilidad financiera de los hijos, menores de edad o personas dependientes.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas mayores de 60 años que quieran acceder a la prestación necesitan presentar una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Instituto Nacional de la Seguridad Social / .

Por otra parte, dicha situación se debe haber producido antes de cumplir los 21 años, mientras recibe la pensión de orfandad. En este sentido, el cobro de la prestación no tiene un plazo límite. No obstante, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Confirmación de la incapacidad a través de informes médicos en el periodo mencionado.

a través de informes médicos en el periodo mencionado. Si estaba dado de alta, al menos 500 días cotizados del fallecido en los últimos 5 años .

del fallecido en los . Si el fallecimiento fue causado por accidente laboral o enfermedad profesional, no exige cotización.

El importe de la pensión de orfandad se calcula a través de la base reguladora del progenitor, las condiciones de orfandad simple, orfandad absoluta, número de beneficiarios y la normativa en vigencia de la Seguridad Social.

Además, las personas huérfanas de padre y madre pueden solicitar un incremento de la cuantía total de la pensión de orfandad. Por último, es importante consultar los límites y cambios estipulados en la página oficial de la Seguridad Social.