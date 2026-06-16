Es oficial: Sanidad cambia para siempre la forma de controlar los medicamentos financiados por la Seguridad Social
Estos son los cambios que prepara Sanidad en la dispensación de medicamentos
El Ministerio de Sanidad ha dado un paso definitivo hacia la digitalización del sistema farmacéutico español. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del Real Decreto 1345/2007 para eliminar progresivamente el tradicional cupón precinto de los medicamentos financiados y sustituirlo por un sistema digital basado en un identificador único.
Durante décadas, las farmacias han repetido el mismo ritual: coger el cúter, recortar con cuidado el pequeño cupón adherido al envase del medicamento subvencionado, guardarlo y enviarlo después a la Administración para justificar el reembolso. Un proceso tan cotidiano como tedioso que, a partir de ahora, pasará definitivamente a la historia.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que el objetivo es modernizar el Sistema Español de Verificación de Medicamentos y mejorar la seguridad, la trazabilidad y el intercambio de información entre las distintas administraciones sanitarias.
El nuevo modelo se apoyará en un identificador único incorporado en los envases de determinados medicamentos, lo que permitirá verificar su autenticidad y blindar la cadena legal de suministro frente a la entrada de productos falsificados, un problema que sigue siendo una amenaza real en toda Europa.
La reforma refuerza además el papel de Nodo SNSFarma, la plataforma tecnológica que actúa como columna vertebral del intercambio de información sobre los medicamentos financiados públicamente.
Esta infraestructura será clave para coordinar la actividad de los servicios de farmacia hospitalaria y de otras entidades autorizadas para dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud. Sanidad ha dejado claro, no obstante, que nadie va a quedarse atrás en la transición.
Durante un periodo temporal convivirán ambos sistemas hasta que todas las comunidades autónomas adapten sus plataformas informáticas y se garantice que el nuevo modelo funciona sin fisuras en todo el territorio.
El Gobierno considera que esta transformación permitirá reducir la carga administrativa que hoy pesa sobre las farmacias, agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia global del sistema sanitario.
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