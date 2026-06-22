MASCOTAS
Es oficial: si tu perro o gato vive en el patio, jardín o sótano podrías enfrentarte a multas de miles de euros
La nueva norma permite incluso retirar al animal y sancionar al dueño
La Ley de Bienestar Animal ha introducido importantes cambios en la forma en que los propietarios deben cuidar a sus mascotas en España. Una de las medidas que más dudas ha generado afecta a los perros y gatos que permanecen habitualmente en patios, jardines, terrazas o sótanos.
La normativa no prohíbe que los animales utilicen estos espacios, pero sí impide que se conviertan en su lugar de residencia permanente. El fin es garantizar que los animales de compañía conviven con las personas y disponen de unas condiciones adecuadas para su bienestar físico y emocional.
También llamada Ley 7/2023, esta normativa establece expresamente que está prohibido mantener de forma permanente a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o espacios similares.
La clave está en la expresión "de forma permanente", ya que muchos propietarios interpretan erróneamente que no pueden dejar que sus mascotas disfruten del exterior.
Es decir, los animales pueden salir al jardín, descansar en un patio o pasar parte del día en una terraza, siempre que tengan acceso a la vivienda, reciban atención y no permanezcan aislados durante lagos periodos de tiempo.
Los expertos en comportamiento animal recuerdan que perros y gatos son animales sociales que necesitan interacción diaria, estimulación y supervisión. Mantenerlos aislados durante meses o años puede causarles problemas de ansiedad, estrés, miedo e incluso ordenar la retirada temporal o definitiva del animal si consideran que existe un riesgo para su bienestar.
Además, la ley establece otros límites relacionados con la supervisión: los perros no pueden estar solos más de 24 horas consecutivas, mientras que otros animales de compañía no deben superar los tres días sin atención.
Con esta medida, el legislador busca acabar con una práctica tan extendida como emplear jardines, patios o sótanos como lugares de confinamiento permanente para perros y gatos.
- Giorgina Uzcategui (30 años), exmujer de Topuria, desvela el motivo de la ruptura: 'A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo; el acto más difícil es dar un paso atrás
- Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
- Un youtuber rompe su silencio sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal: 'Yo estaba pensando: '¿Qué hago aquí?'
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
- Félix García muestra la reforma del baño que multiplica el espacio sin ampliar metros
- El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
- Un hombre de 58 años se planta ante la Seguridad Social: logró jubilarse con una pensión de 2.252 euros a pesar de su edad
- Georgina Rodríguez explota por lo que está sucediendo en la selección portuguesa