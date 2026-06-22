Es oficial: si tu perro o gato vive en el patio, jardín o sótano podrías enfrentarte a multas de miles de euros

La Ley de Bienestar Animal ha introducido importantes cambios en la forma en que los propietarios deben cuidar a sus mascotas en España. Una de las medidas que más dudas ha generado afecta a los perros y gatos que permanecen habitualmente en patios, jardines, terrazas o sótanos.

La normativa no prohíbe que los animales utilicen estos espacios, pero sí impide que se conviertan en su lugar de residencia permanente. El fin es garantizar que los animales de compañía conviven con las personas y disponen de unas condiciones adecuadas para su bienestar físico y emocional.

También llamada Ley 7/2023, esta normativa establece expresamente que está prohibido mantener de forma permanente a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o espacios similares.

La clave está en la expresión "de forma permanente", ya que muchos propietarios interpretan erróneamente que no pueden dejar que sus mascotas disfruten del exterior.

Perros / Sport.es

Es decir, los animales pueden salir al jardín, descansar en un patio o pasar parte del día en una terraza, siempre que tengan acceso a la vivienda, reciban atención y no permanezcan aislados durante lagos periodos de tiempo.

Los expertos en comportamiento animal recuerdan que perros y gatos son animales sociales que necesitan interacción diaria, estimulación y supervisión. Mantenerlos aislados durante meses o años puede causarles problemas de ansiedad, estrés, miedo e incluso ordenar la retirada temporal o definitiva del animal si consideran que existe un riesgo para su bienestar.

Además, la ley establece otros límites relacionados con la supervisión: los perros no pueden estar solos más de 24 horas consecutivas, mientras que otros animales de compañía no deben superar los tres días sin atención.

Con esta medida, el legislador busca acabar con una práctica tan extendida como emplear jardines, patios o sótanos como lugares de confinamiento permanente para perros y gatos.