Ya es oficial: los pensionistas empezarán a cobrar la paga extra de verano a partir de este día

Muy buenas noticias para todos los pensionistas. A pesar de que viven constantemente cambios drásticos en la normativa, que redefine la edad de jubilación en función de las necesidades demográficas y económicas del país, todavía existen aspectos positivos en lo relativo al momento de la jubilación.

Uno de los mejores momentos para los pensionistas llega en el mes de junio, pues reciben uno de los pagos más ansiados del año: la paga extra de verano. La mayoría de personas esperan este ingreso adicional, pues representa un alivio económico que les permite afrontar con mayor tranquilidad los gastos del verano y llegar a fin de mes sin dificultades.

Cabe recordar que el ingreso de la paga extra depende directamente de la Seguridad Social, que fija un calendario con el objetivo de coordinar a todas las entidades bancarias, aunque son los principales bancos quienes adelantan el dinero para facilitar la liquidez a sus clientes pensionistas.

Sobre el papel, la Seguridad Social establece que las pensiones, ya sea la mensual o la paga extra, deben abonarse a mes vencido, por lo que generalmente la fecha legal sería entre el 1 y el 5 de julio. Sin embargo, desde la pandemia, la mayoría de las entidades bancarias adelantan ese ingreso a finales de junio.

Esta medida se tomó a causa de las crisis santiaria que se vivió ya hace unos años, pues la Seguridad Social decidió inculcar esta opción para proteger a todos los pensionistas que se encontraban en una situación delicada por la crisis financiera.

Desde entonces, los bancos han decidido mantener el anticipo de la paga extra de verano. Lo más habitual es que entre el 22 y 26 estén disponibles en las cuentas bancarias, aunque siempre depende de cada banco.

Se establece que este año, las fechas previstas para el abono de las pensiones, juntamente con la paga extra de verano, serán a partir de estos días:

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