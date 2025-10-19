Nuevo registro horario: La medida del Gobierno que obliga a las empresas a dar un recibo de las horas extra a los trabajadores

La reforma laboral implica la implantación del nuevo registro horario con el objetivo de que las empresas cumplan con lo que indica la legislación y evitar así los fraudes relacionados con este tema en los que muchas compañías no pagaban las horas extra de sus trabajadores.

Lo más relevante, además de la obligatoriedad del pago mencionado, es que el registro de jornada será completamente digital y accesible de manera remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se incluye que la empresa deberá ofrecer un recibo con dichas horas extra a cada trabajador para garantizar la transparencia y el cobro de las mismas.

Objetivo: un registro horario más fiable

El cambio responde a la voluntad del Gobierno de que el registro de la jornada laboral sea objetivo, fiable y accesible. Para ello se pondrá en marcha un sistema de fichaje digital donde los trabajadores podrán registrar personalmente su horario de entrada y salida de la jornada, sin que la empresa pueda meter mano en este asunto.

Además, este sistema diferenciará entre todos los trabajadores en nómina de las empresas, por lo que no debe incurrirse en equívocos y se debería tener la garantía de la autenticidad de los datos. De esta manera, las horas ordinarias quedarán claramente diferenciadas de las extraordinarias o complementarias, según corresponda.

Nadie escapa a la ley: el nuevo recibo con las horas extra

A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a hacer entrega de un recibo donde se muestre el resumen mensual de las horas trabajadas por cada individuo en la compañía en el que deberán aparecer también las extraordinarias. Dicho tique se entregará junto con la nómina y debe especificar la cantidad de horas consideradas fuera de las ordinarias.

Fin a los fraudes horarios

El objetivo de la medida es que Inspección de Trabajo pueda acceder remotamente y en tiempo real a los registros laborales de las jornadas en cada empresa para poder detectar irregularidades con mayor facilidad y garantizar que se cumplan los límites legales establecidos.

En los casos en los que las empresas se salten dicha medida, podrán ser sancionadas con multas económicas, y en los casos en los que no se puedan demostrar las horas trabajadas, se asumirá que la jornada de dicho trabajador se engloba dentro de la jornada completa, sea cual sea la realidad en cada caso.

Cuándo será obligatorio para las empresas

Aunque la medida se anunció hace algunos meses y se esperaba que entrara en vigor antes de verano de 2025, finalmente la realidad es que el Gobierno espera que se ponga en marcha de cara al inicio de 2026, cuando la ley sea publicada en el BOE, antes del 31 de diciembre.

A partir de la aparición de la medida en el Boletín, las empresas gozarán de un período de adaptación para implementar los nuevos sistemas de registro de la jornada digitales.

Registro horario también para trabajadores a tiempo parcial

Los trabajadores a tiempo parcial también se aprovecharán de la medida, pues las empresas deberán totalizar la jornada de estos trabajadores de manera mensual y proporcionarles un recibo detallado junto con la nómina, donde se reflejen todas las horas trabajadas, ya sean ordinarias o complementarias, como en el caso de los que trabajan a jornada completa.

Si no se hace, Inspección entenderá que dicho trabajador está en un contrato de jornada completa, sea cual sea su situación, siempre que la empresa pueda demostrar lo contrario con registros fehacientes.

El refuerzo del registro horario supone un avance importante en la protección de los derechos laborales en España. Con este nuevo sistema, se pretende erradicar el fraude en las horas extra no remuneradas y garantizar que todos los trabajadores tengan un control claro y accesible de su jornada laboral.