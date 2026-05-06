Ya es oficial: este es el nuevo gasto medio por la pensión de jubilación que otorga la Seguridad Social en 2026

La pensión media de jubilación en España ya tiene nueva cifra oficial en 2026 y confirma una subida que afectará a millones de jubilados. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, teniendo en cuenta los datos del pasado mes de abril, esta prestación se sitúa en 1.563,6 euros al mes de media.

Esta cantidad refleja la revalorización aplicada este año y consolida la tendencia al alza de las pensiones contributivas. Este incremento no es casual, ya que las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7% en 2026 para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la evolución del IPC.

Las nuevas pensiones por jubilación

Gracias a esta actualización, quienes cobran la pensión media de jubilación perciben en torno a 570 euros más al año que en el ejercicio anterior. La cifra resulta especialmente relevante porque la pensión media de jubilación es la referencia que cobra la mayoría de los pensionistas.

De hecho, más de 6,6 millones de personas reciben esta prestación, lo que supone más de dos tercios del total de pensionistas del sistema. Aun así, el importe final puede variar bastante en función del historial laboral, las cotizaciones acumuladas y el régimen al que haya pertenecido cada trabajador, evidentemente.

Mujer en edad de jubilación / Libre

Por regímenes, la diferencia sigue siendo notable. En el Régimen General, la pensión media de jubilación asciende a 1.724,1 euros mensuales, mientras que en el RETA, correspondiente a los trabajadores autónomos, la media se queda en 1.054,4 euros.

También hay sectores con cantidades superiores, como la Minería del Carbón, donde la media alcanza los 2.993,2 euros, o el Régimen del Mar, con 1.728,1 euros de media mensual. Además, esta subida se produce en un contexto en el que la pensión media del conjunto del sistema también ha avanzado.

Esta cifra se va ya hasta los 1.363,4 euros mensuales, un 4,5% más que hace un año. En paralelo, la pensión máxima se ha situado en 3.359,6 euros al mes en 14 pagas, mientras que las mínimas también han quedado actualizadas para el año 2026.

En la práctica, esta nueva cifra deja claro que la jubilación media en España ha ganado peso en 2026, aunque sigue existiendo una importante brecha entre los distintos tipos de pensión.