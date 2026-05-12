Confirmado: multas de hasta 50.000 euros para los bares y restaurantes que no cierren sus terrazas con calor extremo

El verano de 2025 fue uno de los más cálidos en España. La temperatura media fue 2º C superior a lo habitual, según RTVE. La segunda ola de calor, entre el 3 y el 18 de agosto, fue la más intensa desde 1975.

Según apunta el citado medio, el 75% de los días de verano fueron más calurosos de lo normal. El Observatorio Fabra de Barcelona registró la temperatura de 38,9 °C el 16 de agosto, superando el récord de 2023.

En ciudades como Sevilla y Badajoz se contabilizaron más de 30 días por encima de los 40 °C. Con el termómetro marcando registros históricos, el sector de la hostelería ha tomado medidas para proteger la salud de los trabajadores.

En este sentido, los empleados tendrán que dejar de trabajar en olas de calor extremo siempre que no se cumplan las infraestructuras de refrigeración adecuadas en las terrazas de bares y restaurantes.

Un camarero atiende una mesa en una terraza. / Andrés Cruz

Así lo confirma la modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH), firmado por los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO Servicios y las patronales Hostelería de España y CEHAT, el pasado 13 de abril de 2026.

La normativa tiene como objetivo ajustar el marco regulador de la hostelería a las nuevas realidades legislativas y sociales de España. Por este motivo, también tiene en cuenta la situación climática del país.

Esta planificación no solo considera los escenarios de calor extremo, también tiene en cuenta las inundaciones o las grandes nevadas. Durante las alertas oficiales de la AEMET, bares y restaurantes tendrán que evaluar el riesgo o cerrar obligatoriamente en situaciones de riesgo extremo.

No cumplir con la normativa supone riesgo de sanción. Las multas pueden oscilar entre los 30.000 y los 50.000 euros, dependiendo del número de trabajadores.