Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave

Existen muchos motivos por los que ser prudentes con respecto a la relación que establecemos con la comunidad de vecinos. Sobre todo, en referencia al uso que hacemos de los espacios comunes de la misma.

Con respecto a esto último, suelen existir muchas dudas con respecto a qué se puede hacer y qué no con esos lugares que no forman parte de la vivienda como tal como, por ejemplo, las plazas de garaje.

¿Qué pasa si mi vivienda tiene una, pero yo no cuento con un vehículo que aparcar en ella? ¿Puedo usarla como trastero en ese caso? En este sentido, la Ley de Propiedad Horizontal tiene algo que decir.

Según se recoge en la normativa, podremos llevar a cabo esto último siempre que lo que coloquemos allí respete los límites de nuestro espacio privado. Es decir, que nuestro trastero no invada zonas comunes.

La razón de esto último tiene que ver con la idea de no dificultar las maniobras por parte de otros vehículos tanto para entrar como para salir del garaje, lo cual consta como motivo de seguridad a tener en cuenta.

No obstante, hay otro factor que debemos tener en cuenta: podremos usar una plaza de garaje como trastero siempre y cuando esa posibilidad esté estipulada en los estatutos del mismo edificio.

Es decir, si estos prohíben expresamente esta acción o la contradicen de alguna manera, la comunidad de vecinos tendrá derecho a demandar a aquella persona que no siga el reglamento acordado de forma común.

Por tanto, lo mejor que se puede hacer antes de usar una plaza de garaje como trastero es, en primer lugar, asegurarse que los estatutos de la comunidad de vecinos lo permiten y, en segunda instancia, que esto no afecte a las zonas comunes del edificio.