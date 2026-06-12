VIVIENDA
Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
La normativa especifica algo que todo propietario ha de tener en cuenta para evitar sanciones
Existen muchos motivos por los que ser prudentes con respecto a la relación que establecemos con la comunidad de vecinos. Sobre todo, en referencia al uso que hacemos de los espacios comunes de la misma.
Con respecto a esto último, suelen existir muchas dudas con respecto a qué se puede hacer y qué no con esos lugares que no forman parte de la vivienda como tal como, por ejemplo, las plazas de garaje.
¿Qué pasa si mi vivienda tiene una, pero yo no cuento con un vehículo que aparcar en ella? ¿Puedo usarla como trastero en ese caso? En este sentido, la Ley de Propiedad Horizontal tiene algo que decir.
Según se recoge en la normativa, podremos llevar a cabo esto último siempre que lo que coloquemos allí respete los límites de nuestro espacio privado. Es decir, que nuestro trastero no invada zonas comunes.
La razón de esto último tiene que ver con la idea de no dificultar las maniobras por parte de otros vehículos tanto para entrar como para salir del garaje, lo cual consta como motivo de seguridad a tener en cuenta.
No obstante, hay otro factor que debemos tener en cuenta: podremos usar una plaza de garaje como trastero siempre y cuando esa posibilidad esté estipulada en los estatutos del mismo edificio.
Es decir, si estos prohíben expresamente esta acción o la contradicen de alguna manera, la comunidad de vecinos tendrá derecho a demandar a aquella persona que no siga el reglamento acordado de forma común.
Por tanto, lo mejor que se puede hacer antes de usar una plaza de garaje como trastero es, en primer lugar, asegurarse que los estatutos de la comunidad de vecinos lo permiten y, en segunda instancia, que esto no afecte a las zonas comunes del edificio.
- Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
- Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
- Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
- Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
- Michael Phelps (40 años): 'No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años
- Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores