Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal aclara si un propietario puede aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje

Es probable que alguna vez hayas visto un coche y una moto aparcados en la misma plaza de parking. Habitualmente, algunos propietarios aprovechan los espacios del garaje para guardar ambos vehículos, ahorrándose el alquiler o la compra de otra plaza.

Aunque se trata de una práctica común, también genera debate en las comunidades de vecinos. No obstante, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece cuáles son los límites de este tipo de estacionamientos.

En este sentido, la normativa vigente señala que es importante diferenciar entre una ocupación puntual, una invasión parcial de los límites de la plaza de aparcamiento o una conducta persistente que podría considerarse molesta o contraria a la convivencia.

Actualmente, la LPH no tiene una prohibición específica al respecto. Sin embargo, las normas de la comunidad de propietarios tienen en cuenta todas las cuestiones vinculadas con la licencia de garaje, la cobertura del seguro y la seguridad sobre incendios.

Parking subterráneo / .

Asimismo, lo más recomendable sería consultar e informar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas. Según el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, todos los propietarios deben respetar las instalaciones generales y los elementos comunes, utilizándolos adecuadamente y evitando causar daños o desperfectos en los mismos.

En esta situación, se recomienda comunicar al propietario para que proceda a retirar el vehículo. Si continuara con la ocupación de la plaza de parking, la norma indica que se puede considerar como conducta molesta.

Por lo tanto, la comunidad de propietarios podría iniciar una acción judicial de cesación y presentar un requerimiento formal. Para enviar la denuncia, es clave documentar la infracción y la comunicación previa del presidente de la comunidad.

La convivencia vecinal es fundamental, y la mayoría de comunidades de vecinos procuran evitar este tipo de situaciones. En alguna de ellas, los estatutos pueden incluir una prohibición expresa sobre estacionar más de un vehículo por plaza de aparcamiento.