Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes poner un aire acondicionado en la fachada

En los últimos días, la situación meteorológica ha subido los termómetros de toda España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado máximas por encima de los 40 grados en varios municipios del interior de la península ibérica.

Durante los meses de verano, el aire acondicionado se ha convertido en una de las pocas alternativas para combatir el calor. No obstante, la instalación de este dispositivo en la vivienda está regulada por la Ley de Propiedad Horizontal.

En nuestro país, algunos municipios pueden llegar a imponer multas de hasta 3.000 euros para aquellas personas que instalan este aparato en la fachada de sus edificios, siempre que no cumplan con los requisitos.

Además de la sanción, los propietarios estarían obligados a reubicar el aire acondicionado a una ubicación permitida en el edificio. Sin embargo, la normativa sobre la presencia de climatizadores depende de cada ayuntamiento y, en ocasiones, de los estatutos de la comunidad de vecinos.

Antes de instalar un aparato de aire acondicionado en una fachada se debe consultar la ordenanza municipal. / Laura Trives

Miguel Sagredo, director jurídico de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGREMIA), explicó a Idealista que "las multas que en algunos casos pueden alcanzar los 3.000 euros no responden a una norma estatal nueva ni se aplican de forma generalizada".

Según las declaraciones al citado medio, estas sanciones "son importes máximos previstos en determinadas ordenanzas municipales para infracciones concretas, normalmente vinculadas a incumplimientos urbanísticos, edificios protegidos o desobediencia a requerimientos previos de la Administración".

En Barcelona, el Ayuntamiento ha prohibido la instalación de unidades de aire acondicionado visibles en fachadas principales o edificios protegidos. Con esta medida, la alcaldía busca preservar la estética urbana de la ciudad condal.

Además, la Ley de Propiedad Horizontal permite que las comunidades de vecinos puedan denegar la instalación de compresores en balcones o muros exteriores, siempre que alteren la configuración de la vivienda.