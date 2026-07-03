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SOCIEDAD

Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje

Lo más habitual es actuar a través de la comunidad de propietarios, por lo que convendría informar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas

Un coche y una moto

Un coche y una moto / Google

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

No hay sensación peor que llegar al parking y que tu plaza esté ocupada por otro vehículo o que el coche de al lado te haya dejado poco hueco para aparcar porque ha invadido parte de tu espacio. Lo más fácil es dejar una nota en el parabrisas o, en casos extremos, llamar a una grúa, pero la realidad es más compleja cuando el vehículo se encuentra dentro de un garaje comunitario.

La Ley de Propiedad Horizontal señala que es fundamental distinguir si es una ocupación puntual, una invasión parcial de los límites de la plaza o una conducta persistente que puede considerarse molesta o contraria a la convivencia.

Lo más habitual es actuar a través de la comunidad de propietarios, por lo que convendría informar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas. Asimismo, sería recomendable comunicar la situación al propietario del vehículo para que proceda a retirarlo.

Esta obligación encuentra respaldo en el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece el deber de todo propietario de respetar las instalaciones generales y los demás elementos comunes, haciendo un uso adecuado de ellos y evitando causar daños o desperfectos.

En el caso de que el coche siga ocupando la plaza, la Ley de Propiedad Horizontal señala que ya se puede considerar una conducta molesta, pues la comunidad ya puede enviar un requerimiento formal e iniciar una acción judicial de cesación.

Un garaje con coches

Un garaje con coches / Google

En el caso de denunciar al ocupante de la plaza, es necesario documentar adecuadamente la ocupación y demostrar que se había comunicado previamente la situación al presidente de la comunidad, dejando constancia de dicha comunicación.

El objetivo que tienen la mayoría de las comunidades de vecinos es evitar este tipo de conflictos.

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Por ello, las comunidades pueden aprobar normas internas sobre el uso de las plazas de garaje, establecer sanciones cuando sea posible conforme a sus estatutos, instalar cámaras de vigilancia respetando la normativa de protección de datos y adoptar otras medidas preventivas.

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