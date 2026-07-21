Ya es oficial: Josep Pedrerol firma por Mediaset

El Chiringuito de Jugones pasará a formar parte de Mediaset España. Ya es una realidad, después de que la cadena lo hiciera oficial a través de un comunicado. Mediaset España y Josep Pedrerol han firmado un acuerdo de larga duración por el que el periodista se incorporará al grupo la próxima temporada para ponerse al frente de ‘El Chiringuito’.

“Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”, dice el presentador en el comunicado.

Uno de los programas más influyentes a nivel de números en España, empezará una nueva etapa, con los mismos colaboradores. “Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de ‘El Chiringuito’, con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes”, afirma Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo.

Este lunes se despidió

El periodista deportivo y Atresmedia decidieron poner punto final a su relación profesional después de 13 años. Ayer se emitió el último programa de 'El Chiringuito', que tuvo como telón de fondo la celebración de la selección española tras conquistar su segunda estrella mundialista. Además, el formato de Mega reunió a la mayoría de sus colaboradores habituales para despedir esta etapa por todo lo alto.

También, se acordó de 'Punto Pelota': "Éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora... Hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás". En ese instante, el periodista deportivo quiso desvelar una conversación que tuvo con la madre de Guti. "Su madre me dijo: 'A veces no os dais cuenta que lo que opináis de los futbolistas, sienta muy mal a los padres".

"Creo que a veces hemos hecho críticas y no sabemos lo que eso puede suponer para mucha gente. Es el caso, por ejemplo, de la selección española. Yo creo que hemos sido injustos con Luis de la Fuente, yo el primero, pues creo que manejaba las ruedas de prensa peor que su trabajo en el campo. Y que a veces transmitía un punto de soberbia", reconoció a la audiencia de 'El Chiringuito'.

Ha evitado todas las críticas

El periodista es consciente de que 'El Chiringuito' ha recibido multitud de críticas a lo largo de los años, sobre todo por ser un "programa políticamente incorrecto", aunque matizó: "Lo hacemos porque el fútbol es así".

Sin embargo, no dudó en reconocer que siempre han marcado unos límites: "Opinamos del deportista, nunca de la persona ni de lo que hace fuera de un campo de fútbol. Y ese límite creo que lo hemos marcado bastante bien".

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Tras iniciar su carrera en la radio, Josep Pedrerol ha pasado por ‘El día antes’ y ‘El día después’, ‘Punto Pelota’ y en 2013 saltó a Atresmedia y desde 2014 ha estado al frente de ‘El chiringuito de Jugones’.