Ya es oficial: las inspecciones puerta a puerta llegarán para comprobar si los pensionistas cumplen con los requisitos

El Gobierno de Colombia ha reforzado sus controles para verificar que las pensiones y ayudas sociales lleguen realmente a quienes les corresponden.

Entre las medidas confirmadas se incluyen visitas a domicilio para comprobar la situación y existencia de los beneficiarios, una estrategia con la que las autoridades buscan detectar pagos indebidos, evitar fraudes y corregir errores administrativos relacionados con personas fallecidas o registros desactualizados.

Ya es oficial

Esta medida llega en un momento en el que el Gobierno ha endurecido los controles sobre los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades pensionales del Estado, coincidiendo además con la expansión del sistema de protección social y el refuerzo de los mecanismos de verificación.

La iniciativa forma parte de una estrategia para reforzar el control sobre el uso de los fondos públicos y asegurar que las ayudas económicas se asignen de forma correcta y transparente.

Las administraciones buscan corregir irregularidades detectadas en los registros durante los últimos años, donde se han llegado a producir pagos duplicados o transferencias a personas fallecidas o que ya no cumplían las condiciones exigidas.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

Todo ello ha impulsado la necesidad de actualizar los sistemas de verificación y recuperar la confianza ciudadana en la gestión de estas prestaciones.

Desde el Gobierno explican que la medida implicará el despliegue de equipos técnicos y administrativos por diferentes zonas del país, tanto en áreas urbanas como rurales, con el objetivo de comprobar directamente la situación de los beneficiarios de pensiones y subsidios y mantener actualizado el registro de ayudas sociales.