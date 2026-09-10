SOCIEDAD
OFICIAL: Los inquilinos en pisos compartidos percibirán 723 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital
Esta medida garantiza una ayuda económica específica para las personas que comparten vivienda y cumplen con los requisitos establecidos por la administración
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica de la Seguridad Social que busca evitar que la gente caiga en la pobreza o la exclusión social. Su propósito principal es asegurar unos ingresos mínimos a aquellas personas o familias que están pasando por un bache económico.
Además, como la idea es echar una mano a quienes peor lo están pasando, esta ayuda también está disponible para quienes viven compartiendo piso y alquilan solo una habitación.
Sin embargo, para poder acceder a esta ayuda social de unos 730 euros, es obligatorio cumplir con una serie de condiciones, como demostrar que realmente vives en ese piso compartido.
¿Cómo hago para conseguir este dinero?
Para conseguir esta ayuda de algo más de 730 euros, además de justificar dónde vives, hay que cumplir unos requisitos y seguir unos trámites concretos (que se pueden hacer online o de forma presencial).
Antes de empezar, asegúrate de tener a mano:
- El certificado de empadronamiento.
- Tu documento de identidad.
- Si se pide en unidad familiar, un papel que acredite vuestro vínculo.
- Un documento firmado por todos los mayores de edad donde se refleje que quieren solicitar la ayuda.
¿Cómo se presenta?
Puedes hacerlo por internet a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico, o incluso sin certificado) o pidiendo cita previa para ir presencialmente a una de sus oficinas. Una vez que entregues todo con la documentación correcta, el Ministerio tiene un plazo máximo de seis meses para estudiar tu caso y darte una respuesta.
Al final, la normativa se ha tenido que adaptar a cómo está el mercado de la vivienda hoy en día. Así, permite que personas que solo pueden permitirse alquilar una habitación puedan acceder a esta red de seguridad, siempre que demuestren que viven ahí con el padrón y un contrato formal.
Con esto, la normativa se adapta a la realidad del mercado de la vivienda actual, permitiendo a personas vulnerables que solo pueden permitirse alquilar una habitación acceder a este escudo social, siempre y cuando se justifique su residencia allí mediante el padrón y un contrato formal.
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