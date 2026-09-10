Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - FeyenoordPSG - Slovan BratislavaLiverpool - AtléticoRodri ValenciaGabriel JesusAdeyemiPróximo partido BarcelonaMáximos goleadores ChampionsTenis femeninoClasificación Vuelta a España hoyEtapa 18 Vuelta a EspañaCasadóMarc MárquezGonzalo BernardosCarles PuyolLuis de la FuenteOutdoor
instagramlinkedin

SOCIEDAD

OFICIAL: Los inquilinos en pisos compartidos percibirán 723 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital

Esta medida garantiza una ayuda económica específica para las personas que comparten vivienda y cumplen con los requisitos establecidos por la administración

La ministra portavoz, Elma Saiz, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Elma Saiz, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica de la Seguridad Social que busca evitar que la gente caiga en la pobreza o la exclusión social. Su propósito principal es asegurar unos ingresos mínimos a aquellas personas o familias que están pasando por un bache económico.

Además, como la idea es echar una mano a quienes peor lo están pasando, esta ayuda también está disponible para quienes viven compartiendo piso y alquilan solo una habitación.

Sin embargo, para poder acceder a esta ayuda social de unos 730 euros, es obligatorio cumplir con una serie de condiciones, como demostrar que realmente vives en ese piso compartido.

La ministra portavoz, Elma Saiz, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz, Elma Saiz, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

¿Cómo hago para conseguir este dinero?

Para conseguir esta ayuda de algo más de 730 euros, además de justificar dónde vives, hay que cumplir unos requisitos y seguir unos trámites concretos (que se pueden hacer online o de forma presencial).

Antes de empezar, asegúrate de tener a mano:

  • El certificado de empadronamiento.
  • Tu documento de identidad.
  • Si se pide en unidad familiar, un papel que acredite vuestro vínculo.
  • Un documento firmado por todos los mayores de edad donde se refleje que quieren solicitar la ayuda.

¿Cómo se presenta?

Puedes hacerlo por internet a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico, o incluso sin certificado) o pidiendo cita previa para ir presencialmente a una de sus oficinas. Una vez que entregues todo con la documentación correcta, el Ministerio tiene un plazo máximo de seis meses para estudiar tu caso y darte una respuesta.

Al final, la normativa se ha tenido que adaptar a cómo está el mercado de la vivienda hoy en día. Así, permite que personas que solo pueden permitirse alquilar una habitación puedan acceder a esta red de seguridad, siempre que demuestren que viven ahí con el padrón y un contrato formal.

Noticias relacionadas y más

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

Con esto, la normativa se adapta a la realidad del mercado de la vivienda actual, permitiendo a personas vulnerables que solo pueden permitirse alquilar una habitación acceder a este escudo social, siempre y cuando se justifique su residencia allí mediante el padrón y un contrato formal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carolina Yuste confirma su relación con Bellerín
  2. El inesperado giro de Rosa Peral nueve años después del crimen de la Guardia Urbana: se gradúa en Derecho y quiere ser abogada
  3. Miki Núñez desvela la anécdota que tuvo con Xavi Hernández: 'Mi ego se encogió
  4. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de septiembre: 'La semana que viene...
  5. El desliz de Broncano antes de la tercera temporada de 'La Revuelta': 'Temo que...
  6. Un español alucina con la sanidad de Japón tras ir al médico: '¡Wow, esto es increíble!
  7. Alberto Sánchez, abogado experto en herencias: 'Siempre conviene hacer testamento en el momento en el que tengamos algo de patrimonio”
  8. Rafael, albañil español trabajando en Suiza: 'Empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200

OFICIAL: Los inquilinos en pisos compartidos percibirán 723 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital

OFICIAL: Los inquilinos en pisos compartidos percibirán 723 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Precio de la luz para hoy, jueves 10 de septiembre: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, jueves 10 de septiembre: las horas más baratas y más caras

David Jiménez, abogado: "Tus hijos pueden pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero que dejas en herencia"

David Jiménez, abogado: "Tus hijos pueden pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero que dejas en herencia"

Apple revoluciona su catálogo con el iPhone Duo plegable, los nuevos Apple Watch y los AirPods 5

Apple revoluciona su catálogo con el iPhone Duo plegable, los nuevos Apple Watch y los AirPods 5

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del miércoles 9 de setiembre de 2026

La Seguridad Social cambia en 2027: estos son los años que tendrás que cotizar para cobrar el 100% de la pensión

La Seguridad Social cambia en 2027: estos son los años que tendrás que cotizar para cobrar el 100% de la pensión