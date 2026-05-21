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ECONOMÍA

Ya es oficial: hay una nueva deducción de 340 euros en la renta, pero solo si cumples este requisito

La Agencia Tributaria especifica las bases necesarias para aplicarla

Declaración Renta

Declaración Renta

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Todos los expertos sobre la Declaración de la Renta coinciden en el mismo punto: lo más crucial a la hora de hacerla es no entregar el primer borrador que elabores, y la razón es más evidente de lo que parece.

Esto último se debe a que es normal que se nos escape cualquier posible deducción cuya existencia no conocíamos. Sobre todo, si se trata de una de las que Hacienda ha aprobado de manera más reciente.

En este caso, la Agencia Tributaria ha especificado que existe una nueva deducción de hasta 340 euros que están destinados a aquellos contribuyentes que posean una renta baja. Pero, ¿qué significa esto exactamente?

Según ha revelado la entidad, solo aquellos ciudadanos que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), podrán ejecutar esta deducción. O, dicho de otra manera, aquellos cuya renta salarial sea inferior a 18.276 euros al año.

Además, el segundo requisito a cumplir tiene que ver con no contar con rentas diferentes a las anteriores que sean superiores a los 6.500 euros anuales. Solo así se podrá aplicar dicha deducción en la Declaración de la Renta.

En cuanto a cómo solicitarla, hay que aclarar que no se trata de una deducción que se aplique por defecto en tu Declaración de la Renta, sino que tendrás que marcar un par de casillas extra en la misma.

Hablando de forma más concreta, deberás buscar el apartado de deducciones generales en el borrador y buscar la sección de "deducción por obtención de rendimientos de trabajo".

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Evidentemente y como ocurre con el resto de deducciones referentes a la Declaración de la Renta, también tendrás que aportar datos que justifiquen las cifras mencionadas anteriormente o, de lo contrario, perderás el derecho de aligerar la carga fiscal resultante de este ejercicio.

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