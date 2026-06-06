ECONOMÍA
Ya es oficial: Hacienda ya puede embargar cuentas y bienes a quienes sigan sin completar este trámite obligatorio
La medida afecta tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros que hayan incumplido los plazos establecidos por la administración tributaria
El mensaje es claro: cuando una deuda tributaria no se regulariza y el contribuyente tampoco responde a los requerimientos de la administración, la situación puede escalar rápidamente.
Lo que comienza como un procedimiento de reclamación acaba derivando en medidas mucho más severas, con consecuencias directas sobre cuentas bancarias, salarios o incluso determinadas propiedades.
En este escenario, el IRS dispone de herramientas específicas para reclamar las cantidades pendientes. Entre ellas destaca el Sistema Automatizado de Cobro (ACS), un mecanismo que permite acelerar las actuaciones de recaudación cuando el contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo y no toma medidas para resolver su situación fiscal.
Antes de proceder con un embargo, el IRS está obligado a notificar previamente al contribuyente mediante un Aviso Final de Intención de Embargo.
En este documento se detalla la cantidad adeudada y se concede un plazo de hasta 30 días para responder, llegar a un acuerdo de pago o regularizar la situación antes de que la agencia pueda tomar medidas sobre cuentas bancarias, salarios u otros bienes.
A partir de ese momento, la situación cambia de forma notable para el contribuyente. Si no atiende el aviso final o deja pasar los plazos fijados por la administración, el expediente entra en una fase mucho más exigente.
El caso pasa a ser gestionado por el sistema de cobro activo (ACS), lo que permite iniciar medidas de embargo sin necesidad de emitir nuevas advertencias. Además, las opciones para llegar a acuerdos, solicitar aplazamientos o negociar una solución se reducen considerablemente, por lo que actuar a tiempo resulta clave para evitar consecuencias mayores.
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