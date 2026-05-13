Ya es oficial: Hacienda confirma tres cambios en la declaración de la renta para ahorradores, agricultores y los salarios más ajustados

La Agencia Tributaria ha introducido tres modificaciones destacadas que afectan a sectores concretos y a contribuyentes con rentas bajas, en una batería de ajustes pensados para reforzar la progresividad fiscal y aliviar a quienes más lo necesitan.

Las medidas, con efectos desde el 1 de enero de 2025, ya están publicadas y tendrán impacto en las próximas campañas de la Renta. El resumen es que se busca encontrar alivio en el sector agrario, deducción para los salarios más bajos y más presión sobre los grandes ahorradores.

Más presión sobre grandes ahorradores

Hacienda ha retocado la escala del ahorro: los rendimientos del capital (dividendos, intereses y ganancias patrimoniales) que excedan los 300.000 euros anuales pasarán a tributar al 30%, frente al 28% previo, que puede parecer poco, pero resulta más importante de lo que parece.

Porque este cambio, pequeño en porcentaje pero relevante en recaudación, persigue aumentar la progresividad del IRPF y pedir un mayor esfuerzo fiscal a aquellas personas que cuentan con altos patrimonios sin que eso afecte a los tramos inferiores.

Arcadi España, ministro de Hacienda / SPORT

Alivios para el sector agrario

Mediante la orden HAC/408/2025 publicada en el BOE se introducen ajustes en el sistema de estimación objetiva (módulos) para agricultores y ganaderos. Se aplica una reducción general del 5% en los índices de rendimiento neto, pero también se busca atajar otro grave problema.

Se habilitan rebajas adicionales, que pueden llegar a ser de hasta un 30%, para explotaciones afectadas por sequías, plagas u otros siniestros. La medida busca compensar la volatilidad climática y la presión de costes en el campo, uno de los problemas más graves del sector en la actualidad.

Deducción para salarios bajos

Para los trabajadores con ingresos ajustados se aprueba una deducción específica que pretende aliviar la carga fiscal de quienes están cerca del umbral del Salario Mínimo Interprofesional. La ayuda otorga hasta 340 euros a quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros anuales.

Esta cuantía decrece de forma gradual hasta desaparecer en torno a los 18.276 euros. Fuentes oficiales avanzan además que, para adaptar la prestación al nuevo SMI, la deducción podría incrementarse en ejercicios sucesivos.