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HACIENDA

Ya es oficial: Hacienda no cobra impuestos a los hijos por residir "gratis" en la vivienda familiar

Ha crecido la preocupación de que convivir con los progenitores tenga consecuencias fiscales

Una imagen de la Ministra de Vivienda

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El acceso de los jóvenes a la vivienda está causando un gran desasosiego entre las familias. En España, tan solo un 14,5% de los menores de 30 años se independizan. De hecho, la edad media de emancipación es de 30,2 años

Con esta edad, ya no son consideradas personas jóvenes en la Unión Europea. En este sentido, ha crecido la preocupación por la posibilidad de que convivir con los progenitores tenga alguna consecuencia con Hacienda.

No obstante, la Agencia Tributaria no contempla ninguna normativa que establezca una sanción por convivir en la vivienda familiar. En los últimos meses, había surgido el rumor en redes sociales sobre este escenario.

A principios de año, el Ministerio de Hacienda aseguró a VerificaRTVE que "nunca se ha considerado un riesgo fiscal" que el hijo viva en casa de sus padres. Por este motivo, el organismo niega que exista algún impuesto por esta razón.

02/06/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud a pesar de las reivindicaciones de los sanitarios para que sus peticiones sean recogidas. ECONOMIA Marta Fernández - Europa Press

02/06/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud a pesar de las reivindicaciones de los sanitarios para que sus peticiones sean recogidas. ECONOMIA Marta Fernández - Europa Press / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

En declaraciones a VerificaRTVE, el departamento de prensa del Ministerio añade que "no ha habido en esta materia cambios legales ni cambios de orientación de las actuaciones administrativas".

"Esto es un bulo al que han tratado de darle apariencia jurídica. En definitiva, se trata de una acción de desinformación", sentenció el Ministerio. Al mismo tiempo, algunos usuarios tienen dudas cuando se trata de una segunda residencia y el impuesto de donaciones.

En este contexto, el ente público ha consultado al presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), Carlos Cruzado. El dirigente asegura que no se cobran impuestos adicionales por el uso de una segunda residencia familiar.

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"El criterio de Hacienda es que, si un hijo o un familiar hasta de tercer grado se declara en precario, puede utilizar esta segunda residencia", detalla cruzado. Por este motivo, el Código Civil recoge los contratos de comodato.

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