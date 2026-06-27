Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Partidos Mundial HoyCuadro MundialWestern States directoFormula 1Sptint MotoGPPróximo partido EspañaReal MadridHorario MotoGPHorario F1AraujoEli Junior KroupiMercado Fichajes hoyMundial DirectoTopuriaGonzalo BernardosManolo LamaEliminados MundialClasificación Terceros MundialPremier Padel ValladolidRafa JódarGrand Départ Tour BarcelonaFase Grupos Mundial resultadosGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Es oficial: Hacienda cambia las normas y penalizará a los propietarios que alquilen habitaciones y no lo declaren correctamente

Hacienda quiere empezar a controlar los ingresos derivados de la vivienda

02/06/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud a pesar de las reivindicaciones de los sanitarios para que sus peticiones sean recogidas. ECONOMIA Marta Fernández - Europa Press

02/06/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud a pesar de las reivindicaciones de los sanitarios para que sus peticiones sean recogidas. ECONOMIA Marta Fernández - Europa Press / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Los propietarios que alquilen una habitación en su vivienda habitual tendrán que declarar correctamente esos ingresos si no quieren tener problemas con Hacienda. La Agencia Tributaria pone el foco en este tipo de alquileres desde ya mismo.

Todo lo que debes saber sobre el alquiler de habitaciones en viviendas habituales

Según explica Hacienda, el hecho de alquilar una habitación dentro de una vivienda genera un tipo de ingresos que tributan como rendimientos del capital inmobiliario, mientras que si se prestan servicios propios de la industria hotelera, podría pasar a considerarse una actividad económica.

Asimismo, el organismo aclara también que si se demuestra que el alquiler es de vivienda habitual y permanente del inquilino, en ese caso se habilita una reducción de hasta el 50% sobre el rendimiento neto positivo del ejercicio.

La forma de demostrar a Hacienda que se trata de una vivienda habitual puede tener en cuenta documentos como un contrato mínimo anual o incluso el empadronamiento del inquilino en la vivienda como tal.

Ya es oficial: Hacienda solo puede reclamar deudas durante cuatro años… salvo que el plazo se reinicie

Ya es oficial: Hacienda solo puede reclamar deudas durante cuatro años… salvo que el plazo se reinicie / Archivo

De igual forma, Hacienda realiza una advertencia importante: es clave declararlo todo bien desde el comienzo. El motivo de ello es que si Hacienda inicia una inspección y el propietario regulariza más tarde, existe la posibilidad de perder el derecho a la reducción del 50%.

Otro detalle importante que comparte la Agencia Tributaria es que gastos adicionales como el IBI, la comunidad y demás solamente pueden deducirse de forma proporcional en función de la superficie alquilada. Está prohibido deducir el 100%, que sería el equivalente a toda la casa.

Dadas todas estas consideraciones, la recomendación de Hacienda es no llegar a acuerdos simplemente de palabra o con pagos en efectivo; es mejor establecer un contrato conforme a la LAU que contemple todos y cada uno de los apartados.

Noticias relacionadas y más

En definitiva, si estás pensando en alquilar una habitación en tu vivienda habitual, es mejor que te prepares para declarar; si Hacienda no ve los ingresos representados debidamente, puede acabar dándote problemas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sale a la luz el dineral que gana David Broncano en 'La Revuelta'
  2. El entorno de Ana Mena se pronuncia sobre su relación con Carlos Alcaraz
  3. Pablo Motos y Ángel Llàcer se pican en pleno directo de 'El Hormiguero': 'Qué desagradable que es este hombre
  4. Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años
  5. Colgar la bandera de España en tu balcón puede salirte caro: esto es lo que dice realmente la ley
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Las vacaciones de verano no pueden empezar en este día de la semana
  7. Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
  8. Francisco, español jubilado en Filipinas: 'Con 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente

Es oficial: Hacienda cambia las normas y penalizará a los propietarios que alquilen habitaciones y no lo declaren correctamente

Es oficial: Hacienda cambia las normas y penalizará a los propietarios que alquilen habitaciones y no lo declaren correctamente

Ya es oficial: La Seguridad Social confirma los cambios de la jubilación anticipada en 2027

Ya es oficial: La Seguridad Social confirma los cambios de la jubilación anticipada en 2027

Precio de la luz para mañana, domingo 28 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, domingo 28 de junio: las horas más baratas y más caras

La Ley de Propiedad Horizontal sanciona a los vecinos morosos: pueden asistir a la junta, pero pierden un derecho clave

La Ley de Propiedad Horizontal sanciona a los vecinos morosos: pueden asistir a la junta, pero pierden un derecho clave

La lección de Michael Jordan, leyenda del baloncesto: "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito"

La lección de Michael Jordan, leyenda del baloncesto: "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito"

Tim Spector, médico: "No te dejes engañar pensando que si un producto está libre de gluten significa que es más saludable"

Bertín Osborne (71 años): "Me levanto a las siete y cuarto de la mañana, llueva, haga frío, calor o truene"

Bertín Osborne (71 años): "Me levanto a las siete y cuarto de la mañana, llueva, haga frío, calor o truene"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"