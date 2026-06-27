Es oficial: Hacienda cambia las normas y penalizará a los propietarios que alquilen habitaciones y no lo declaren correctamente

Los propietarios que alquilen una habitación en su vivienda habitual tendrán que declarar correctamente esos ingresos si no quieren tener problemas con Hacienda. La Agencia Tributaria pone el foco en este tipo de alquileres desde ya mismo.

Todo lo que debes saber sobre el alquiler de habitaciones en viviendas habituales

Según explica Hacienda, el hecho de alquilar una habitación dentro de una vivienda genera un tipo de ingresos que tributan como rendimientos del capital inmobiliario, mientras que si se prestan servicios propios de la industria hotelera, podría pasar a considerarse una actividad económica.

Asimismo, el organismo aclara también que si se demuestra que el alquiler es de vivienda habitual y permanente del inquilino, en ese caso se habilita una reducción de hasta el 50% sobre el rendimiento neto positivo del ejercicio.

La forma de demostrar a Hacienda que se trata de una vivienda habitual puede tener en cuenta documentos como un contrato mínimo anual o incluso el empadronamiento del inquilino en la vivienda como tal.

Ya es oficial: Hacienda solo puede reclamar deudas durante cuatro años… salvo que el plazo se reinicie / Archivo

De igual forma, Hacienda realiza una advertencia importante: es clave declararlo todo bien desde el comienzo. El motivo de ello es que si Hacienda inicia una inspección y el propietario regulariza más tarde, existe la posibilidad de perder el derecho a la reducción del 50%.

Otro detalle importante que comparte la Agencia Tributaria es que gastos adicionales como el IBI, la comunidad y demás solamente pueden deducirse de forma proporcional en función de la superficie alquilada. Está prohibido deducir el 100%, que sería el equivalente a toda la casa.

Dadas todas estas consideraciones, la recomendación de Hacienda es no llegar a acuerdos simplemente de palabra o con pagos en efectivo; es mejor establecer un contrato conforme a la LAU que contemple todos y cada uno de los apartados.

En definitiva, si estás pensando en alquilar una habitación en tu vivienda habitual, es mejor que te prepares para declarar; si Hacienda no ve los ingresos representados debidamente, puede acabar dándote problemas.