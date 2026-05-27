Hacienda
Ya es oficial: Hacienda avisa sobre el movimiento al sacar dinero en efectivo que hace saltar las alarmas de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria recuerda qué operaciones con efectivo pueden generar un mayor control y por qué conviene conocer los límites y obligaciones actuales
La Agencia Tributaria mantiene su ofensiva contra el fraude fiscal y, para ello, cada vez vigila con más atención los movimientos económicos de los ciudadanos. Entre ellos, las operaciones realizadas en efectivo siguen estando bajo el radar de Hacienda, especialmente aquellas que implican retiradas de dinero desde cajeros automáticos.
Aunque los pagos digitales ganan terreno, sacar efectivo continúa siendo una práctica habitual para miles de personas. Precisamente por eso, el Fisco presta especial atención a determinadas operaciones bancarias que podrían levantar sospechas o requerir una justificación posterior.
El movimiento que hacer saltar la alarma
Aunque no existe un límite máximo fijado por Hacienda para retirar dinero en efectivo de un cajero, hay determinadas cantidades que pueden poner el foco sobre estos movimientos bancarios.
En operaciones iguales o superiores a 1.000 euros, la Agencia Tributaria puede solicitar información para conocer el origen o destino del dinero, ya sea en retiradas o ingresos, motivo por el que las entidades financieras deben facilitar la identificación del cliente y los datos asociados a la operación.
La vigilancia aumenta especialmente a partir de los 3.000 euros, cifra que puede activar controles adicionales y derivar en comprobaciones por parte de Hacienda si considera necesario revisar el movimiento.
Por ello, muchos bancos aconsejan avisar previamente a la entidad cuando se vaya a ingresar o retirar una cantidad elevada y conservar un justificante que permita acreditar la operación en caso de que las autoridades requieran explicaciones más adelante.
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