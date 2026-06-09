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Es oficial: el Gobierno prohíbe a la DGT seguir la ubicación de los conductores que tengan la baliza V16 conectada tras la nueva medida que entró en vigor

El nuevo Real Decreto despeja meses de polémica y garantiza que la geolocalización enviada por la baliza V16 no podrá usarse para monitorizar a los conductores

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario?

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Mariona Carol

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Desde el 1 de enero de 2026, todos los conductores españoles están obligados a llevar en su vehículo una baliza V16, el dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia. Su implantación generó dudas desde el primer día, especialmente por el envío de la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

La DGT ha insistido en repetidas ocasiones en que la baliza no registra velocidad, no identifica matrículas, no rastrea al conductor y no transmite datos personales. La información enviada es anónima y solo sirve para actualizar paneles de carretera y avisos en navegadores.

Aun así, la preocupación por una posible vigilancia encubierta no dejó de crecer. Para zanjar el debate, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que prohíbe expresamente utilizar la señal de la baliza V16 para cualquier tipo de seguimiento individualizado.

Un nuevo marco legal para los Sistemas Inteligentes de Transporte

El Real Decreto, que regula la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) en España, establece que el tratamiento de datos personales solo podrá realizarse cuando sea estrictamente necesario para ofrecer servicios de movilidad inteligente y siempre bajo la normativa europea y nacional de protección de datos.

El texto garantiza que la geolocalización enviada por la baliza V16 no podrá usarse con fines sancionadores, de vigilancia o de control del conductor, cerrando así la puerta a cualquier interpretación ambigua.

El gran caos de las balizas v-16: más de 300.000 conductores circulan en Asturias en la ilegalidad sin saberlo

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Más allá de la baliza: digitalización total del tráfico

La nueva normativa busca acelerar la transformación digital del sistema de movilidad español. Entre sus objetivos destacan:

  • Potenciar la conectividad entre vehículos, infraestructuras y servicios.
  • Digitalizar la gestión del tráfico para mejorar la seguridad y la fluidez.
  • Obligar a comunicar telemáticamente todas las restricciones, obras, eventos o incidencias que afecten a la movilidad.

En este contexto, el uso correcto de la baliza V16 se convierte en una pieza clave para un ecosistema de movilidad más seguro y conectado.

Noticias relacionadas y más

Qué supone esta medida para los conductores

La prohibición de monitorizar la ubicación de quienes activen la baliza V16 supone un refuerzo de garantías para millones de usuarios que temían un uso indebido de sus datos. La luz de emergencia seguirá siendo obligatoria, pero ahora bajo un marco legal más claro y protector.

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